網家：雙11業績拼勝去年 統一入股將助中長期營運

網家今日舉辦雙11記者會。圖左二為總經理張瑜珊。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期統一（1216）宣布入股電商平台PChome網家（8044），將成最大法人股東。網家總經理張瑜珊今對此表示，此案尚待12月股臨會通過，看好電商市場長期成長性，將可藉此充盈中長期營運資金，並將持續深耕服務、品類齊全度、數據商機以及線上、線下長期規劃。

電商年度大檔雙11將至，PChome已經啟動暖慶，網家今日指出，目前3C中以主機品類成長達25%最強，生活百貨的時尚品類也成長高達44%，今年祭出最殺優惠搶客。張瑜珊指出，今年雙11業績力拼勝過去年，看好年節較早、購物需求也將更旺盛，帶動第四季業績。

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近年台灣電商市場競爭加劇，網家營運相對同業更為壓抑，今年前三季累計營收266億元、年減約9%，已經連減3年。今日張瑜珊則表示，PChome在雙11祭出市場最低價格，3C、百貨品類聯手出擊，期望第四季成績更勝以往，目前仍追求營收健康增長。

針對林口A7倉儲部分，張瑜珊則表示，目前A7出貨佔比66%、自主物流配送則佔比58%，網家也推出新服務PChome聯播網（PChome Ads），搶攻大數據商機，並最佳化對供應商的服務，未來將持續耕耘本土服務、強化供應商連結。

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