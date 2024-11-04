聯電屍橫遍野！3大法人齊砍 外資累計出逾40萬張

聯電屍橫遍野！3大法人齊殺，外資屠殺逾40萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯電第3季毛利率33.8%不如預期，外資殺不停，週一（4日）再賣2.9萬張，續居賣超王，累計14天共賣逾40萬張，而原本力挺聯電的投信，在連3天大買後，週一也轉賣逾4000張居冠，至於自營商也連2賣，共賣逾5100張，在三大法人齊殺下，聯電股價開低走低，終場跌1.29%，收46元。

外資賣超前10大個股，依序為聯電（2303）2萬9056張、萬海（2615）1萬4406張、陽明（2609）1萬3359張、友達（2409）1萬3231張、群創（3481）6375張、亞光（3019）5608張、旺宏（2337）5233張、台新金（2887）3890張、佳必琪（6197）3358張、日月光投控（3711）2897張。

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至於投信週一賣超前10大個股，依序為聯電（2303）4178張、南亞科（2408）2193張、華新（1605）1652張、統一（1216）1213張、智原（3035）944張、國票金（2889）847張、日月光投控（3711）772張、華航（2610）719張、大成鋼（2027）523張、三陽工業（2206）491張。

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