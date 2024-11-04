晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

聯電屍橫遍野！3大法人齊砍 外資累計出逾40萬張

2024/11/04 16:49

聯電屍橫遍野！3大法人齊殺，外資屠殺逾40萬張（資料照）聯電屍橫遍野！3大法人齊殺，外資屠殺逾40萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯電第3季毛利率33.8%不如預期，外資殺不停，週一（4日）再賣2.9萬張，續居賣超王，累計14天共賣逾40萬張，而原本力挺聯電的投信，在連3天大買後，週一也轉賣逾4000張居冠，至於自營商也連2賣，共賣逾5100張，在三大法人齊殺下，聯電股價開低走低，終場跌1.29%，收46元。

外資賣超前10大個股，依序為聯電（2303）2萬9056張、萬海（2615）1萬4406張、陽明（2609）1萬3359張、友達（2409）1萬3231張、群創（3481）6375張、亞光（3019）5608張、旺宏（2337）5233張、台新金（2887）3890張、佳必琪（6197）3358張、日月光投控（3711）2897張。

至於投信週一賣超前10大個股，依序為聯電（2303）4178張、南亞科（2408）2193張、華新（1605）1652張、統一（1216）1213張、智原（3035）944張、國票金（2889）847張、日月光投控（3711）772張、華航（2610）719張、大成鋼（2027）523張、三陽工業（2206）491張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財