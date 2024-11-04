房價飆漲加重房價所得比 Q2僅剩桃園還低於10倍

房價所得比攀高最直接的衝擊是名下沒有房的民眾，尤其年輕族群，將明顯感受房價上漲所帶來的居住成本壓力。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕最新房價所得比出爐，第二季六都僅剩桃園不到10倍，進一步觀察10年來六都房價所得比變化，台中、台南等二都加重逾4倍，相當於第二季買房，比10年前再多付出4年份的家庭可支配所得。

根據內政部不動產資訊平台最新發布，第二季全國房價所得比為10.65倍，相較10年前加重2.31倍，六都則以台北市最沉重、約16.36倍；其次則是新北市、約13.71倍；第三名為台中市、約12.69倍；第四至六名，依序為高雄市的10.39倍、台南市的10.29倍，以及桃園市的9.13倍。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價短期狂飆直接加重購屋負擔，尤其第一季時，六都中，都房價所得比還在10倍以內的都會區，有桃園、台南與高雄市，但到了第二季則僅剩桃園。

10年來 台中、台南房價所得比加重逾4倍

他指出，房價所得比攀高最直接的衝擊是名下沒有房的民眾，尤其年輕族群，將明顯感受房價上漲所帶來的居住成本壓力，若拉長時間來看，10年來台中市與台南市的房價所得比，分別加重4.54倍、4.11倍，導致兩都會區民眾對於居住成本壓力的感受更深，反觀新北市10年來僅加重0.91倍。

曾敬德進一步分析，上半年房價所得比攀高，主要是房市買氣熱絡所導致，而買氣熱絡則是因為30年期以上的房貸盛行，尤其該類型房貸，對於降低房貸族每月還款金額相對有感，再來則是小宅當道，建商控制總價在較多數民眾可負擔的範圍，但卻出現高單價、小坪數的現象。

最後則是家裡長輩支助買房頭期款或是幫忙分擔房貸，尤其上半年多數民眾預期房價還會上漲，再加上房價上漲幅度超越家庭所得增幅，促使部分民眾寧願「儉腸捏肚」（台語）也要湊出頭期款，搭上買房列車。

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