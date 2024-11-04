郭智輝及李順欽缺席中油董總交接典禮 經濟部曝原因

前中油董事長李順欽缺席董總交接典禮。（記者廖家寧攝）

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前董座未出席交接 中油工會抱不平：經部未先告知人事異動

〔記者廖家寧／台北報導〕中油今（4日）舉行新任董事長方振仁、總經理張敏布達典禮，但前董事長李順欽缺席交接儀式，引人臆測是否李順欽與經濟部長官不合。經濟部隨後聲明，經濟部長郭智輝有接待外賓要務在身，由次長連錦漳代表出席，經濟部感謝李順欽多年來為中油努力。

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中油工會理事長陳嘉麟在交接典禮上致詞時語出驚人，為李順欽抱不平，更公開爆料李順欽其實未被提前知會這次的人事異動。陳嘉麟還說，上次交接典禮是由前經濟部長王美花親自監交，暗指經濟部對中油的重視不比台電。

對此，經濟部回應，台灣中油近3次的董總交接典禮，有2次由次長出席監交，都是代表經濟部表達祝福，「對郭部長（郭智輝）來說，手心手背都是肉，台電及中油肩負社會重責，沒有孰重孰輕，一樣重要」。

2022年4月李順欽就任董事長、方振仁就任總經理時，由時任部長王美花出席監交；2019年3月4日歐嘉瑞就任董事長，由時任次長曾文生出席監交；2017年11月6日戴謙就任董事長，由時任次長龔明鑫出席。

經濟部補充，郭智輝今天缺席中油典禮，是因需要接見外賓並主持會議，因此委請次長連錦漳出席監交儀式，僅是行程時間剛好衝突。

經濟部強調，事實上，上月中油深層地熱開鑽，郭智輝也親赴宜蘭參與，同時自費宴請第一線鑽井隊同仁，表達對同仁辛勞的感謝。

對於外傳此人事案恐與加氫站建置進度停滯、一延再延有關，促使經濟部重新評估董總人事。經濟部說明，這次中油董總皆是由內部升任，象徵「世代接班」，也是政府對於專業的肯定，經濟部幕僚單位國營司也在人事案確定後聯繫李順欽，並感謝他多年來為中油努力，從三接工程到煉製轉型，感謝中油老兵為中油打拚的辛勞。

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