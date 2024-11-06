LTN經濟通》金價飛漲 中國「金包銀」大行其道

恐慌情緒蔓延加上消費信心不足，中國金飾消費需求大跌。（彭博資料照）

金飾店是最大受災戶

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選、中東衝突不確定性，推動避險需求，加上投資人對美國聯準會（Fed）降息的預期，增強了黃金的吸引力，近期國際金價屢創新高，中國卻出現大規模的金飾店倒閉潮。

儘管業界一向流傳「買漲不買跌」，一路飆升的金價仍抑制了部份消費者的購買熱情。多名金飾店老闆向中媒記者坦言，金價確實影響到客流量和訂單量，很多客戶擔心買在最高點，因此消費變得更加謹慎。

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中國知名金飾商家周大福、六福珠寶、周大生、老鳳祥等品牌的金飾零售價格已衝破每公克800人民幣（約新台幣3623元）大關，相比年初每公克600多人民幣（約新台幣2717元）的價格，年內漲幅已經超過180人民幣（約新台幣815元）。市場人士表示，隨著金價走高，選購黃金飾品的消費者數量明顯減少，主要還是考慮到金價太「貴」。

中國珠寶玉石首飾行業協會會長葉志斌則稱，2024年以來，在金價持續上漲且維持在高檔的情況下，消費者的黃金購買力降至2013年以來的最低點。中國黃金協會公佈的數據顯示，今年前3季，黃金首飾銷量嚴重下滑，年減27.53％，來到400.038噸。

中國知名金飾周大福、六福珠寶在半年關閉了超過180間門市。（彭博資料照）

金價高漲 消費者縮手

中國多家以黃金為主業的企業今年上半年業績都出現不同程度的下滑，其中，周大福、六福珠寶在半年關閉了超過180間門市，有企業在財報中表示，零售表現主要受高基數效應以及金價屢創新高影響，在消費者適應高金價後，黃金銷售有望恢復正常。

六福集團財報顯示，7月1日至9月30日的第2季，整體零售額年減16％，門市淨減少76間。六福集團表示，國際平均金價單季年增29％，削弱了消費情緒；周生生2024上半年整體零售額下滑13％，關閉22間門市；周大福則在截至6月30日的單季之中，零售額年減20％，淨減少95間門市。

從財報可以看出來，對於以黃金飾品為主業的公司而言，金價上漲對售價的正面影響，無法抵銷對銷量帶來的負面影響。周大福在財報中就指出，整體經濟環境的壓力與金價居高不下的雙重影響，導致消費者購買意願大幅減少，這使得原本應該因為金價上漲受惠的金飾店，反而成了受害者。

國際金價屢創新高，中國卻出現大規模的金飾店倒閉潮。（路透資料照）

金價若續升 金飾店恐倒更多

世界黃金協會統計，2024年Q2，中國金飾需求創下2009年以來同期新低，僅86噸，今年上半年中國金飾消費年減18％來到270噸，截至9月的3個月內，金飾消費降了29％至130噸，展望後市，金飾消費可能會持續疲軟。

業界人士分析，金飾消費需求下降，很大程度上是因為恐慌情緒蔓延，與消費信心的不足。在整體經濟不確定性較高的情況下，投資人會選擇持有現金或是其他更安全的資產，而不是購買高價的金飾。

數據顯示，2024年1月至9月，中國金銀珠寶零售總額年減3.1％，在16類消費品當中表現墊底。隨著金價上漲，未來的消費趨勢更令人擔憂，業界預測，如果金價持續攀升，除了婚嫁等需求，其他金飾消費將進一步減少，這恐導致金飾店倒閉的情況更嚴重。

純金產品價格居高不下，中國出現一波「金包銀」熱潮。（彭博資料照）

「金包銀」產品利潤率最高可達35％

純金產品價格居高不下，中國也出現一波「金包銀」熱潮，在銀製產品的表面上鍍上一層薄薄的黃金，讓產品外觀呈現與純金相似的黃金，但含金量遠低於純金，這樣的「金包銀」產品價格相對便宜，讓消費者更容易入手。

中媒發現，在金價猛烈漲勢下，金飾產品銷量下滑，作為替代品的「金包銀」產品迅速竄紅，一些過去只銷售純金產品的店家也開始販賣這類產品。

過去「金包銀」對消費者來說有假貨的印象，因此需求並不多，但隨著金價狂飆，「金包銀」產品也變得搶手。中媒指出，現代中國人無論過年、過節、結婚都面臨「三金」、「五金」的壓力，因此會選擇購買「金包銀」產品撐場面、走過場。

據報，「金包銀」產品的利潤率最高可達35％，1名電商透露，因為金價太高，「金包銀」剛好可以滿足某些人的虛榮心，還能經常更換款式，目前是年輕人買得比較多。業界人士則指出，儘管現在「金包銀」產品價格混亂，但就行情來看，應該還能熱銷一段時間。

雖然金飾消費銳減，反映避險需求的金條、金幣的消費量卻大幅成長。（路透資料照）

地緣政治與美大選 支撐金價

不過值得注意的是，雖然金飾消費銳減，投資類黃金的需求卻呈爆發式成長，根據中國黃金協會的統計，截至9月30日，反映避險需求的金條、金幣的消費量年增27.14％，達到282.721噸。

今年前3季，上海黃金交易所交易量年增47.49％，今年以來，黃金ETF持有量大漲近50%。

中國建設銀行分析師報告指出，市場仍對地緣政治緊張感到憂心，加上美國總統大選結果的不確定性，支撐了黃金價格，強化了現貨黃金的反彈。

中國銀行研究院院長陳衛東則提到，美國目前對近100個國家實施經濟制裁，而且制裁升溫，促使各國增加黃金與其他貨幣的持有部位。

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