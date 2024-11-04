遭影射介入台灣金聯董座人事 蘇治芬回應了

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台灣金聯董座換人 施俊吉：懷疑擋人財路 擔心土地遭賤賣

遭影射介入台灣金聯董座人事，前立委蘇治芬在臉書貼文回應。（擷圖自蘇治芬臉書）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕行政院日前核定前雲林縣府農業處長呂政璋接任台灣金聯董事長，現任董事長施俊吉今（4）日召記者會，提到可能因雲林北港工業區（原萬有紙廠）土地招標案擋人財路被換下來，會中並提到立委蘇治芬；對此，蘇治芬在臉書貼文回應，指「若你（施俊吉）知道人事任命的真相一定會向我道歉，沉默不是沒有反擊的力道」。

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施俊吉在記者會中指出，他的任期還有2年，被換下來沒有告訴他理由，他合理懷疑是不是擋人財路，且質疑與北港工業區土地招標案他不願降低標金有關，所以換一個董事長來賣。

施俊吉並在會中表示，土地標售期間適逢大選，前立委蘇治芬為選舉造勢集結民眾召開協調會，針對甲種工業區開發恐造成環境污染等言論，要求變更為乙種工業區前停止標售，加上地方勢力不斷干擾，導致流標。

無端被捲入台灣金聯董座人事，蘇治芬中午在臉書貼文，指「給施俊吉董事長：你辛苦了！台灣金聯的人事安排，她是看到媒體報導才知道的，如果你知道人事任命的真相，一定會向我道歉，與其莫須有的影射，不如光明正大，才符合你的風格，不是嗎？有時候，人選擇沉默是顧全大局，不是沒有反擊的力道，祝你一切安好」。

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