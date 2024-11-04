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今年前8月全國預售屋揭露總額達1.75兆元 超越去年全年

2024/11/04 11:25

在銀行緊縮房貸、以及央行「不動產減降令」的影響下，8月全國預售屋揭露件數跌破1萬件。（記者徐義平攝）在銀行緊縮房貸、以及央行「不動產減降令」的影響下，8月全國預售屋揭露件數跌破1萬件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年前8月預售揭露總額高達1.75兆元，已超越去年全年。根據房仲業者彙整全國預售屋實價揭露資訊，今年前8月合計約10.02萬件，對比去年全年10.27萬件、已達約97.57%，至於，前8月全國揭露總額達1.75兆元，直接超越去年全年的1.61兆元，推估今年全年全國預售屋揭露件數與總額有望創新高。

根據永慶房產集團彙整，今年前8月全國預售屋揭露件數與總額，分別較去年同期大增61.7%、84.2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，今年台灣整體經濟景氣蓬勃、低利率持續，帶動預售屋買氣火熱。尤其今年前7月，若撇除農曆過年的2月不計入，其它月份全國預售屋揭露件數均突破1萬件。進一步觀察單月全國預售屋揭露總額，3至7月呈現月月衝破2千億元的熱絡買氣。

也因為整體房市買氣過熱，導致房貸水位攀高，甚至逼近滿水位，各銀行進而緊縮房貸，加上央行在8月祭出「不動產減降令」，限制市場資金。

房貸緊縮、央行減降令 8月預售屋件數跌破1萬件

在銀行緊縮房貸、以及央行「不動產減降令」的影響下，8月全國預售屋揭露件數跌破1萬件、約8597件，月減32.6%；總銷金額1503.5億元，也較7月下滑33.7%。

陳金萍指出，今年預售屋買氣暢旺，裡頭也吸引了房市投機客進場炒作，造成房價不正常的飆漲。央行為避免房市過熱導致泡沫危機、對抗市場投機炒作現象，因此在9月宣布「第七波選擇性信用管制」措施，緊縮市場資金、去槓桿化，希望扭轉民眾對於房價上漲的預期心理，9月以後的預售買氣可能持續降溫。

陳金萍預測，第4季的預售市況，在銀行緊縮銀根和央行信用管制的影響下，有望進一步冷卻。

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