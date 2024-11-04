福斯CEO認了公司有「數十年的結構性問題」 必須削減成本

福斯執行長布魯姆（Oliver Blume）。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國汽車大廠福斯（Volkswagen）執行長布魯姆（Oliver Blume）在週日（3日）發表的採訪中表示，為了解決公司「數十年的結構性問題」，成本削減計劃是不可避免的。

福斯執行長布魯姆接受德媒《週日畫報》（Bild am Sonntag）時表示，歐洲市場需求疲軟，以及中國收入大幅下滑，揭開了福斯汽車長達數十年的結構性問題。

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福斯汽車工會主席上週一（10月28日）透露，福斯計劃關閉德國至少3加工廠，裁員數萬員工，並縮減歐洲最大經濟體的剩餘工廠規模，計劃進行比預期更深入的改革。

福斯並未證實這些計劃，但上週三（10月30日）公佈財報的同時，福斯宣佈，將減薪10％，並表明這是歐洲最大汽車製造商挽救就業機會並保持競爭力的唯一途徑。

布魯姆坦言，德國的營運成本是福斯競爭力最大的拖累，因此公司必須大幅降低在德國的成本，削減成本的目標沒有彈性，只有如何實現這些目標。據報導，福斯已在年度報告中撥出約9億歐元（約新台幣287.2億元）用於執行這些措施。

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