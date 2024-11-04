LVMH推遲北京旗艦店開幕計畫 彭博示警 : 奢侈品牌崩盤加劇

中國消費迅速下滑，全球奢侈品品牌廠措手不及，正忙著調整營運策略。 （彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受中國經濟拖累，全球最大時尚精品集團LVMH本計畫在今年上半年於北京開設旗艦店，但至今該建築仍未開幕，恐繼續推遲至明年。彭博指出，高端品牌因中國消費迅速下滑而措手不及，正忙著調整策略，這也預示著「奢侈品牌崩盤加劇」。

據報導，為吸引中國頂層VIP消費者恢復購買力，LVMH出錢讓一群人飛往巴黎觀看夏季奧運。至於開雲集團（Kering SA）和英國奢侈品牌 （Burberry Group Plc）則採取半價折扣來清理庫存。

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據顧問公司Digital Luxury Group稱，經過多年的高速成長，預計今年中國奢侈品市場將萎縮15%。

顧問公司Luxurnsight執行長喬納森·西博尼（Jonathan Siboni）表示，全球奢侈品廠在中國過度擴張，且中國消費者認為「西方品牌的吸引力不如一年前」。

奢華羊絨製造商Brunello Cucinelli SpA創始人布魯內羅（Brunello Cucinelli）表示，在中國的風險正變得司空見慣，「如果崛起太快，那麼就會迅速下滑」，因此所採取的策略以「緩慢」為主。

今年10月15日，LVMH發出最新財務公告，顯示中國市場的銷售額已下滑至新冠肺炎疫期以來的最低水準。開雲集團發出警告稱，今年全年利潤將降至2016年以來最低，因中國需求下滑，拖累Gucci獲利表現。

《彭博》指出，LVMH北京旗艦店開幕進展緩慢，這意味著中國消費嚴重下滑，同時也削弱了包括路易威登 （Louis Vuitton） 和迪奧 （Christian Dior） 等歐洲奢侈品牌的利潤。自3月以來這些品牌的股價蒸發了約2510億美元。

路易威登未來在北京的旗艦店位於太古地產有限公司所經營的購物中心內。鄰近的兩棟建築已租給 LVMH旗下的Dior和Tiffany，開幕時間表尚不清楚。

開雲集團董事會成員塞爾吉（Serge Weinberg）在9月接受法國電視網絡BFM Business採訪時表示，如今的權宜之計就是「謹慎行事」。 中國消費者將大手錶、包包、看得見的物品，都把它們放在一邊，這就是行為的改變。

塞爾吉稱，不知道這種情況會持續多久，但奢侈品品牌商必須考慮到這一點。

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