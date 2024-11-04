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OPEC+增產再延後1個月 油價週一勁揚2％

2024/11/04 10:44

國際油價疲軟，OPEC+宣佈將原訂於12月啟動的增產再延後1個月。（歐新社資料照）國際油價疲軟，OPEC+宣佈將原訂於12月啟動的增產再延後1個月。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕經濟前景脆弱的情況下，國際油價持續掙扎，石油輸出國家與盟友（OPEC+）宣佈將原訂於12月啟動的增產再延後1個月，消息一出，亞洲早盤油價走高。

《彭博》報導，OPEC週日（3日）在網站發佈聲明表示，以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC原定從12月開始一系列增產，每天增產18萬桶，但現在該組織決定在年內保持供應限制。

由於中國需求疲軟和美洲供應增加，給油價帶來壓力，OPEC+已延後最初預定10月重啟的增產計劃。過去4個月，布蘭特原油期貨價格跌了17％，來到每桶73美元附近，這一價格對沙烏地阿拉伯和OPEC+許多其他國家來說太低，無法負擔政府支出。

法國巴黎銀行分析師奇林吉里安（Harry Tchilinguirian）表示，市場狀況粽中江勝出，OPEC+表明，他不能忽視目前以中國、歐洲為中心的整體經濟現實，這表明石油需求成長疲軟。

OPEC+延後增產的消息傳出後，週一（4日）亞洲早盤油價走高，布蘭特原油一度漲2％，至每桶74美元，紐約西德州中級原油則高見每桶71美元，漲幅隨後收斂。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，OPEC+適度積極的行動，市場將轉而關注伊朗對以色列攻擊的反應，以及美國總統大選的結果。

國際能源總署（IEA）預估，即使OPEC+不增加供應，明年全球市場仍將面臨供過於求的局面。花旗集團（Citigroup）和摩根大通（JPMorgan）則估，油價明年將跌至每桶60美元左右。

顧問公司Energy Aspects研究總監沈恩（Amrita Sen）指出，OPEC+的行動對於情緒的影響比數字更重要，市場一直錯誤的認為OPEC+想要湧入市場，以重新奪回市佔，但事實相反，他們的主要重點仍是控制石油庫存。

能源諮詢機構雷斯塔德能源（Rystad Energy）資深副總裁里昂（Jorge Leon）指出，考慮到中東地緣政治緊張局勢，或許更重要的是即將到來的美國總統選舉，OPEC+將自願減產結束的時間再延後1個月是完全合理的決定。

石油市場本週將面臨許多重大事件的影響，包括美國總統大選和中國最高立法機構的會議。根據《彭博》調查，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）計劃公佈12月的官方價格，預計將降低亞洲的價格。

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