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歐、日3大曝光機廠均下修業績 ! 台積電一家恐難挽狂瀾

2024/11/04 10:49

除AI領域需求強勁外，電子其他市場需求復甦緩慢，三大曝光機廠商均下修財測。（路透資料照）除AI領域需求強勁外，電子其他市場需求復甦緩慢，三大曝光機廠商均下修財測。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼半導體曝光機大廠艾司摩爾（ASML）、佳能 （Canon） 相繼下修年度財測目標後，近日另一家曝光機大廠尼康 （Nikon） 也下砍財測。市場認為，現今除了AI之外，電子領域復甦緩慢，只單靠一家台積電亮眼的業績，恐難力挽狂瀾

Nikon在上週四發布了最新財務公告，數位相機等圖像事業部銷售大致符合預期，但半導體設備因市場需求復甦緩慢，導致銷售低於預期，因此將下修財務預測。

據報導，Nikon今年4月至明年3月的合併營收目標，由8月預估的7500億日圓（約新台幣1573億元），下修至7250億日圓（約新台幣1520億元）。即便營收仍可保持年增1%，但營業利益目標卻由原先350億日圓（約新台幣73億元）下修至220億日圓（約新台幣46億元），淨利自300億日圓（約新台幣62.9億元）修正至160億日圓（約新台幣33.5億元），遠低於市場預期的297億日圓（約新台幣62.2億元）。

日本岩井Cosmo證券分析師表示，半導體曝光設備銷售低迷，很大程度是受到主要客戶英特爾業績惡化、縮減設備投資的影響。

日本另一家半導體曝光機大廠Canon在10月下旬公布今年第三季財報、營收創下歷史新高，但卻下調了今年全年的營收預期。

其中，營收由原先預計的4.6兆日圓（約新台幣9647億元）下修至4.54兆日圓（約新台幣9520億元），營業利潤也由4650億日圓（約新台幣975億元）下修至4555億日圓（約新台幣955億元），淨利由3350億日圓（約新台幣702億元）下修至3250億日圓（約新台幣681億元）。

Canon指出，下修財測的原因與日圓匯率上升相關。但Canon也將今年半導體曝光機的銷售量目標，由原先預估的244套下調至239套。

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