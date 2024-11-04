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擔心美大選後發生動盪 ! CNBC: 大批富人計劃離開美國創新紀錄

2024/11/04 09:43

大批美國富人計劃，在美國總統大選後離開美國。（路透）大批美國富人計劃，在美國總統大選後離開美國。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選倒數計時，但計劃離開美國的富人數量，正打破歷史紀錄。《CNBC》報導，移民律師指出，越來越多的美國富人正計劃在週二大選前離開美國，擔心總統大選後發生騷亂，政治和社會動盪。

財富顧問也表示，自新冠肺炎疫情以來，許多美國富人已離開美國，現今許多富有客戶正在採取行動。家族辦公室和高淨值家庭的律師和顧問指出，他們看到尋求第二本護照或海外長期居留權的客戶的強勁需求。

Henley & Partners私人客戶集團負責人多明尼克·沃來客（Dominic Volek）表示，「我們從未見過像現在這樣的需求」。

沃萊克稱，富有的美國人首次成為該公司最大的客戶群、佔業務的20%，比其他國家的客戶都要多，計劃移居海外的美國人數量比去年增加了至少30%。

Arton Capital的調查發現，53%受訪美國百萬富翁表示，無論誰當選，他們都可能在大選後離開美國。

國際稅務和移民公司主管稱，過去30年來，美國客戶主要因稅務原因考慮移居海外，現在客戶對政治和暴力事件的擔憂，增加了這一需求。

律師表示，富人考慮離開的原因，包括大規模槍擊、潛在政治暴力和美國不斷飆升的債務。

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