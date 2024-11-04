同時與美歐打貿易戰 北京當局恐雙手難敵4拳

歐盟對中國電動車課徵高額進口關稅，美國也可能進一步對中國施壓。（美聯社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，中國可能很快就會在2條戰線上展開貿易戰，除歐盟對中國電動車課徵高額進口關稅，美國也可能進一步對中國施壓。分析師說，這個雙重困局仍有機會避開，但對北京當局來說，情況只會變得更加艱難。

在與中國進行幾個月的談判後，歐盟對中國製電動車徵收的反補貼關稅於10月30日生效。除了所有進口汽車需繳納的10%一般關稅外，中國國企上汽集團及其子公司的電動車將被徵收最高35.3%的反補貼關稅；據估計，電動車約占中國與歐盟總貿易額的約2%。中國已就歐盟的決定向世貿組織（WTO）提出申訴。

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中國常駐聯合國日內瓦代表團前副代表周小明表示，歐盟反補貼調查開了一個不好的先例，可能會擴大到其他商品並被其他國家效仿，中國認為關稅議題是原則問題，不會接受關稅，但雙方有可能就中國電動車進口到歐盟的最低價格進行談判，以規避關稅。

中國也面臨美國進一步施壓的可能性。拜登政府已對中國商品（包括電動車、太陽能電池和半導體等）課徵了一系列關稅，以保護美國就業機會不受中國大量廉價進口商品的影響。

美國前總統川普在首任任內對價值約3000億美元（台幣9.6兆元）的中國進口商品課徵關稅，並在回鍋競選總統期間揚言要對所有外國進口商品徵收10%關稅，對中國進口商品徵收高達60%的關稅。

北京人民大學經濟學院教授王孝松表示，地緣政治因素意味著中國對已開發國家的出口成長已慢於對開發中國家的出口成長，雖然歐盟和美國可能不會對中國聯合施壓，但各自可能對北京有自己的遏制戰略，「（中國外貿）外部環境已經不太理想，未來可能會進一步惡化。這種趨勢可以說是不可逆轉的」。

英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）中國問題資深研究員于潔表示，中國與美國和歐盟的貿易摩擦，可能對北京當局的經濟和外交事務構成「相當大的挑戰」，為了因應多條戰線的貿易戰，中國可能會減少戰狼外交，並與「政治上困難」但經濟上重要的參與者恢復對話。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問甘思德（Scott Kennedy）表示，中國透過向電動車和其他產業輸送數十億美元的產業政策支出，引發了這場與歐盟的貿易戰，中國對其他國家的反制措施能做出最有效的回應，就是朝著親市場的方向改革經濟。

甘思德說，作法包括削減產業政策支出，以及在中國境內為國內外企業創造公平的競爭環境，北京當局也應該提供更有效的保證，確保中國公司的存在不是為了服務中國的國家安全目標。

堪薩斯大學政治系助理教授张嘉琨表示，中國如果與歐盟發生貿易戰，中國將處於結構性劣勢，因為中國向歐洲的出口（包括高科技產品）遠多於從歐盟的進口；北京當局面臨的更大挑戰是與美國持續的貿易戰，特別是如果川普勝選並兌現其競選承諾，對中國輸美產品徵收60%的關稅。

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