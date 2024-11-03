輝達魅力有多大？外媒神比喻：泰勒絲＋大谷翔平綜合體

輝達創辦人黃仁勳今年6月蒞臨台北大巨蛋，為味全龍開球。（資料照，記者林正堃攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI霸主輝達過去一年股價狂飆2倍，市值更在10月26日盤中超越蘋果公司，成為全球市值最高公司。外媒形容，輝達魅力無法擋，堪稱是西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）及美國職棒洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的綜合體。

美國《財星》雜誌3日報導，輝達已經成為股票界的泰勒絲和大谷翔平的綜合體，都是魅力四射，輝達在短短 10 個月內創造了2.5兆美元的市值，投資者對其股票的狂熱交易遠遠超過其他任何股票，在一年之內，輝達成為真正的明星。

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輝達股價近一年漲了2倍。（示意圖，路透）

不過，泰勒絲和大谷翔平的粉絲購買昂貴的門票來享受幾個小時的刺激樂趣，而輝達的投資者則希望拿回他們的錢，甚至更多。仔細觀察數據就會發現，以近期價格購買股票的長期投資者，不太可能獲得他們預​​期的回報。

根據機構股東服務公司的ISS 編制的EVA（Economic Value Added，指企業營運減除投入資本及機會成本的剩餘價值），分析輝達的經濟利潤，在全球2萬1000家上市公司中，輝達確實是超級明星，過去四季的資本回報率為140%，而資本成本為 9.3%，令人震驚。

這些引人注目的數字凸顯過去績效，而股價則是反應未來。因此，投資者面臨的關鍵問題是：輝達在未來幾年表現足夠好，以證明其股價（11/1日收盤價為135.37美元）的合理性的可能性有多大？EVA可以幫助回答這個問題。

輝達吸引許多投資人加碼。（示意圖，法新社）

輝達在未來20年每年必須以多快的速度增加經濟利潤，才能證明其近期股價的合理性，答案是21.4%。也就是，輝達必須在20年內每年將其經濟利潤提高21.4%，如果做不到這一點，那麼最近的股價就太高了。

報導總結，輝達並沒有問題，表現也很出色，投資人押注輝達將在20年內繼續表現出色，理論上是有可能的，但最近購買該股票的投資人所承擔的風險，比他們意識到的要大得多。

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