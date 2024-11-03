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羅伯特清崎警告：銀行業崩潰已經開始 留意2市場

2024/11/03 13:55

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（右，Robert Kiyosaki）。（法新社）投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（右，Robert Kiyosaki）。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週六（2日）發出警告，稱銀行業崩潰已經開始，並要投資人留意債券和商業不動產市場。

綜合媒體報導，美國監管機構日前關閉位於美國奧克拉荷馬州林賽第一國民銀行，此為今年美國第2家行銀行倒閉，引發外界關注。

對此，羅伯特清崎週六在社交平台X發文警告，美國銀行業崩潰已經開始，奧克拉荷馬銀行關門了，建議投資人要留意接下來的債券和商業不動產市場。

羅伯特清崎發文一出，引發外界熱議論，有網友表示，「購買黃金、白銀和比特幣？」、「我已經等了一段時間了，但還沒有發生。是什麼阻礙了它？」、「很難想像商業不動產的表現會比現在更糟，這將會變得令人興奮」、「雷曼兄弟2.0」等。

另有網友對羅伯特清崎發文有質疑，稱「這有點誤導……這家銀行（林賽第一國民銀行）高層存在大規模欺詐行為並進行掩蓋……這不僅僅是一家銀行失敗。這裡涉及盜竊...請在評論前先了解完整的故事」等。

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