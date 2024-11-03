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永豐ETF00930 預估年化配息率逾13％

2024/11/03 12:50

永豐投信公告，旗下三檔ETF均在11月26日進行除息，最後買進日為11月25日，並於12月20日發放配息。（資料照／記者王孟倫攝）永豐投信公告，旗下三檔ETF均在11月26日進行除息，最後買進日為11月25日，並於12月20日發放配息。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕高股息ETF配息一檔比一檔高，成為投資市場焦點！永豐投信旗下 3 檔 ETF 公布最新期前配息公告，其中，「永豐台灣 ESG 低碳高息 40」（00930） 每單位預估配息0.43元，若以11月1日收盤價18.75元推算，年化配息率達 13.76%，將連續2次配息突破13%水準。

00930是採取「雙月配」，今年以來已經5次配息，上次是9月20日除息，當時年配息率也超過13%；這次是第六次除息，日期為11月26日。永豐投信資料提醒，00930基金之配息來源，可能為收益平準金且並無保證收益及配息。

對此，00930永豐ESG低碳高息經理人王俞淳表示，環境部日前發布碳費制度的三項配套子法，正式宣告碳費制度將上路。政府訂立碳費的目的，主要是為加快國內減碳的步伐，引導企業能夠開始實施碳排轉型，一旦國內碳費徵收啟動，企業的獲利勢必會受到影響。

王俞淳指出，除了因應碳稅可能影響到企業的營收狀況，對投資人而言，未來在評估投資標的，也應考量到其碳排量。00930追蹤之指數為臺灣指數公司編制之特選臺灣ESG低碳高息40指數，成分股除了順應國際的碳排趨勢，納入低碳競爭力強的台灣企業，更鎖定相對高息標的，適合認同低碳成長趨勢及息收需求的投資人。

另外兩檔即將除息的ETF，分別為「永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金」（00958B）及「永豐台灣智能車供應鏈ETF基金（00901）」，含00930三檔ETF均在11月26日進行除息，最後買進日為11月25日，並於12月20日發放配息。

00958B經理人陳鎮平指出，根據聯準會9月利率點陣圖，長期均衡下的聯邦政策利率約在2.5%-2.75%，較當前仍有8碼以上降息空間。掌握債市投資契機，建議透過存續期間較長的債券ETF，因為其價格對利率的敏感度相對高，在利率下行階段，有機會獲得更大的資本利得機會。

00901經理人林永祥指出，台灣是全球電動車的關鍵供應鏈之一，而00901追蹤的「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，能高度反映台灣智能車4C供應鏈變化與優勢，尤其在全球綠能意識抬頭，「淨零碳排」已成國際趨勢下，各國政府紛紛祭出禁售法規、補助購車等政策，展現對電動車產業的大力支持，也帶動電動車在全球滲透率快速攀升。

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