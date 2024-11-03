撐不住！美國TGI Friday's正式聲請破產保護

美國知名休閒連鎖餐廳「星期五美式餐廳（TGI Friday's）」週六（2日）聲請破產保護。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，深陷財務困境的美國知名休閒連鎖餐廳「星期五美式餐廳（TGI Friday's）」於週六（2日）聲請破產保護。

綜合媒體報導，TGI Fridays成立於1965年，意思是感謝上帝終於到了星期五。TGI Fridays一開幕就造成轟動，是單身貴族最愛聚會的場所，也是最早普及「歡樂時光」概念的大型連鎖店之一。

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但隨著近年來消費者愈來愈謹慎開銷，外食選擇更加挑剔，並轉向偏好更快的速食，使TGI Fridays面臨難以招架的經營壓力，並在上月底傳出計畫聲請破產保護。

最新報導，TGI Friday's週六發出聲明，宣布公司已根據《美國破產法》第11章，向德州法院遞交聲請破產保護的文件，期望利用第11章重組程序提供的時間和法律保護，使公司能夠探索策略替代方案，以確保品牌的長期生存能力。

根據TGI Friday's提交給法院的文件顯示，公司的資產介於1億到5億美元（約新台幣31.94億元至159.69億元）之間，而負債同樣也在1億到5億美元之間，經營已難以為繼。

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