晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

撐不住！美國TGI Friday's正式聲請破產保護

2024/11/03 09:59

美國知名休閒連鎖餐廳「星期五美式餐廳（TGI Friday's）」週六（2日）聲請破產保護。（示意圖，法新社）美國知名休閒連鎖餐廳「星期五美式餐廳（TGI Friday's）」週六（2日）聲請破產保護。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，深陷財務困境的美國知名休閒連鎖餐廳「星期五美式餐廳（TGI Friday's）」於週六（2日）聲請破產保護。

綜合媒體報導，TGI Fridays成立於1965年，意思是感謝上帝終於到了星期五。TGI Fridays一開幕就造成轟動，是單身貴族最愛聚會的場所，也是最早普及「歡樂時光」概念的大型連鎖店之一。

但隨著近年來消費者愈來愈謹慎開銷，外食選擇更加挑剔，並轉向偏好更快的速食，使TGI Fridays面臨難以招架的經營壓力，並在上月底傳出計畫聲請破產保護。

最新報導，TGI Friday's週六發出聲明，宣布公司已根據《美國破產法》第11章，向德州法院遞交聲請破產保護的文件，期望利用第11章重組程序提供的時間和法律保護，使公司能夠探索策略替代方案，以確保品牌的長期生存能力。

根據TGI Friday's提交給法院的文件顯示，公司的資產介於1億到5億美元（約新台幣31.94億元至159.69億元）之間，而負債同樣也在1億到5億美元之間，經營已難以為繼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財