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川普交易熄火！比特幣跌破7萬美元大關 80億多單遭斷頭出場

2024/11/02 20:06

美國共和黨總統候選人川普在競選期間大力擁抱數位資產，一度推升比特幣價格。近日「川普交易」有熄火跡象，比特幣拉回。（美聯社）美國共和黨總統候選人川普在競選期間大力擁抱數位資產，一度推升比特幣價格。近日「川普交易」有熄火跡象，比特幣拉回。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普在競選期間大力擁抱數位資產，推升比特幣價格，不過，隨著「川普交易」有熄火跡象，比特幣11月1日急殺，跌破7萬美元關卡，短短24小時之內，高達2.5億美元（約台幣80億）多單部位慘遭斷頭出場。

儘管民調顯示，川普和民主黨總統候選人賀錦麗的支持率至今平分秋色，川普在賭盤的勝選機率仍略勝一籌，推動「川普交易」（Trump trade）熱潮，加上川普矢言要讓美國成為地表上的「加密貨幣之都」，驅動比特幣上漲。

比特幣在10月底試圖挑戰歷史新高，一度衝高到7萬3620美元，距離今年3月的高點7萬3777 美元僅一步之遙。

不過，近日「川普交易」有熄火跡象，比特幣11月1日急殺，跌破7萬美元關卡，短短24小時內，高達2.5億美元（約台幣80億）多單部位慘遭斷頭出場。

根據coindesk報價，台北時間11月2日晚間8點，比特幣暫報6萬9587.64美元，過去24小時跌幅0.52%。

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