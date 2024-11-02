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康芮釀95.7萬戶停電 台電日夜搶修近93萬戶已復電

2024/11/02 16:10

颱風吹落招牌、鐵皮等，損及線路設備。圖為淡水區小中寮有水塔遭吹飛至電桿，台電已處理完畢。（台電提供）颱風吹落招牌、鐵皮等，損及線路設備。圖為淡水區小中寮有水塔遭吹飛至電桿，台電已處理完畢。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕康芮颱風造成全台各地大小災情，台電表示，本次颱風風雨強勁，許多路樹倒塌及招牌掉落壓損電線，山區更因道路坍方、大樹傾倒阻斷交通，台電已全面動員加速復電，統計有95.7萬戶停電，至今完成近93萬戶復電，台電感謝民眾的包容與體諒。

台電說明，針對災情較嚴重地區，已啟動跨區支援機制，並指派主管坐鎮指揮。自前（31）日起陸續動員北中南15個區處人力支援尚未復電的地區，今（2）日再增派20工作班赴台東、花蓮、桃園、新北與基隆等山區支援，總計已動員63班共430名人員，全力投入搶修。

台電指出，目前桃園地區已逐步復電，整體復電已逾9成，尚未復電約4千戶，主要集中於復興山區，台電持續與桃園市府密切合作，全力搶修；新北市的部分，曾停電戶數達17.6萬戶，經台電同仁積極搶修，目前停電戶數已降至7千戶；針對花東地區，因用戶位置分散，往往零星戶數就需花上半天進行搶修，台電也已加派人力支援，增進搶修效率。

目前台中市是和平梨山地區2282戶尚未復電，台電說明，梨山地區發生大量山石滑落及路基損壞無法通行，阻礙台電機具、設備進入山區搶修，但為盡早恢復民眾用電，已請颱風前即進駐梨山之搶修同仁，以步行方式、在作業安全範圍內進行巡視修復，能多復電一戶就盡力復電。

台電指出，截至今（2）日下午3時，造成全國曾停電戶數95萬7061戶，已有92.9萬戶、逾9成7復電，剩2萬7781未復電，主要集中在花東地區及部分縣市山區。

台電補充，市區大多已完成復電，各地方政府持續恢復市容，進行移除倒樹等工作。此次颱風造成許多路樹倒塌，甚至吹落招牌、鐵皮，並損及線路設備，當下未必造成停電，但避免影響後續供電穩定，並維護工作人員的安全，台電將視現場工作需求，配合進行緊急工作停電，可能短暫影響周遭用戶用電，也請民眾多多諒解。

台電提醒，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊。部分線路末端及靠山區偏遠用戶，台電無法由系統得知其相關停電資訊，個別地區可能存在零星無電可用情況，請民眾協助通報，台電將儘速前往處理。

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