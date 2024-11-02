晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

外交事務：除了野心 美對中策略更需評估習近平能力

2024/11/02 17:03

「外交事務」期刊刊文指出，面對經濟放緩的中國，美國政府制定對中策略時，除了評估習近平的野心，更需要現實地評估他的能力與限制。（示意圖，美聯社）「外交事務」期刊刊文指出，面對經濟放緩的中國，美國政府制定對中策略時，除了評估習近平的野心，更需要現實地評估他的能力與限制。（示意圖，美聯社）

〔中央社〕美國外交關係協會（CFR）研究員劉宗媛在「外交事務」期刊刊文指出，中國政府近期的財政刺激政策可能實現短期目標，但難以解決長期問題。面對經濟放緩的中國，美國政府制定對中策略時，除了評估習近平的野心，更需要現實地評估他的能力與限制。

劉宗媛在最新一期「外交事務」（Foreign Affairs）期刊以「為何中國不願放棄失敗的經濟模式」（Why China Won't Give Up on a Failing Economic Model）為題撰文，分析中國面臨的經濟困境及財政刺激政策效果。

文章指出，中國將在美國總統大選之後宣布重大的財政刺激政策。中國全國人大常委會第12次會議將於11月4日至8日在北京舉行，外界預期中國財政刺激政策的細節將會揭曉。中國財政部副部長廖岷日前受訪時表示，此輪政策規模「將會是相當大的」。

至於這項財政刺激政策能否奏效，劉宗媛分析，中國目前最迫切的經濟挑戰在於消費信心不足導致國內需求疲軟。而中國需求問題是一場信任危機，根源在中國經濟成長放緩，使中國人民對自身經濟狀況與未來感到擔憂。再加上中國長期的結構性問題：工業產能過剩。兩者互相強化，使中國經濟陷入惡性循環。

然而中國的近期財政政策主要在刺激消費，基本上排除了對家庭的直接支持。意味著中國政府仍將遵循舊經濟政策：國家主導投資。

中國人民銀行（中國央行）近期採取了兩項措施，包括證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）和股票回購增持再貸款，文章指出，這些具有中國特色的量化寬鬆政策不太可能解決中國的經濟困境，因為它對刺激實際消費需求的作用相對較小。

迄今為止，中國官員仍不願討論向一般消費者直接發放現金。因為中國國家主席習近平曾表示出對發放現金的厭惡，他曾警告黨員不要陷入「養活懶人的『福利主義』陷阱」。且直接發放現金，將使消費能力從政府轉移到消費者手中，可能使習近平對國家總體方向的控制力減弱。

此外，中國地方政府財政緊張，對許多地方官員來說，實現工業進步和確保供應鏈安全比刺激消費者支出更重要。如果北京要直接向家庭發放現金，將面臨繞過地方政府的挑戰，過程可能會出現分配不當甚至公然挪用的風險，限制實際效果。

文章結論指出，中國政府近期的財政刺激政策確實可能實現短期目標：股市持續上漲、房地產市場穩定、消費者信心暫時提振以及2024年GDP成長率達到5%。但從長遠來看不太可能增加家庭支出。緊張的地緣政治，使中國的長期經濟前景仍存在不確定性。

文章提醒，下一屆美國政府將面臨一個在經濟成長放緩中掙扎的中國、一個不安的中產階級，以及一個似乎更致力於建立世界一流軍隊而不是繁榮社會的領導人。要面對這些複雜情勢，美國政府制定對中策略時，除了評估習近平的野心，更需要現實地評估他的能力與限制。

文章指出，如果中國的經濟狀況持續惡化，習近平或許會突然轉向，軟化對西方的敵意。華盛頓應該避免過度關注中國的威脅，而忽視未來重新定義美中關係的潛在機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財