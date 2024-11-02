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不怕呼叫器被炸重演？伊朗封殺iPhone 2年突解禁 驚人關稅曝光

2024/11/02 14:48

伊朗突然解禁封殺2年的iPhone進口禁令，並祭出96%的高關稅，遭當地人批評。（示意圖，法新社）伊朗突然解禁封殺2年的iPhone進口禁令，並祭出96%的高關稅，遭當地人批評。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黎巴嫩真主黨成員使用的通訊裝置上月發生集體爆炸事件後，伊朗革命衛隊全面清查通訊設備，防止黎巴嫩呼叫器爆炸案重演。近期則突然解禁封殺2年的iPhone進口禁令，並祭出96%的高關稅，遭當地人批評取消iPhone進口禁令是為了幫助政府減少財政赤字。

《伊朗國際報導，伊朗電信部長 Sattar Hashemi在社交平台X上宣布，取消新型號 iPhone 14 及 iPhone 14以上的進口禁令。幾個小時後，民眾的樂觀情緒轉為失望，伊朗政府宣布，此前萊西（Raisi）政府對價值 600 歐元（約台幣2萬）以上的手機徵收 96% 的進口關稅仍將維持。

報導指出，伊朗政府解除為期兩年的iPhone進口禁令，允許合法進口，但維持高關稅的決定引發了對其動機的懷疑。

批評者表示，萊西政府於2022 年對所有價值600 歐元或以上的手機，徵收96% 的關稅，可以為裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian，現任總統）政府賺取數千萬美元，因此取消禁令的決定只是為了減少預算赤字。

批評者表示，如果政府決定不降低高關稅，那麼它從每支 iPhone 的銷售中賺到的錢，將比製造這些手機的蘋果公司賺得更多。網友還在社群媒體嘲諷，「當你購買一支昂貴的手機時，你也為政府購買了一支」。

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