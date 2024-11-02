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統一急入股網家怕被買走？徐旭東：幾年回本才是重點

2024/11/02 15:45

針對統一集團入股PChome，徐旭東今天說，統一要增加經營範圍很合理，但什麼價錢、幾年回本才是重點。（遠東新提供）針對統一集團入股PChome，徐旭東今天說，統一要增加經營範圍很合理，但什麼價錢、幾年回本才是重點。（遠東新提供）

〔中央社〕統一集團入股PChome，外傳遠傳電信原本也有意併購，徐旭東今天說，「真的要買，也不會跟他講」，統一要增加經營範圍很合理，但什麼價錢、幾年回本才是重點；他也認為，明年景氣不會下滑，甚至會些許成長。

淡江大學今天舉行74週年校慶慶祝大會，遠東集團董事長徐旭東獲頒名譽管理學博士學位，是繼陳定川、陳進財及王紹新之後，該校第4個名譽博士；也是2002年交通大學（現陽明交通大學）之後，徐旭東再接受名譽博士學位。

統一集團快馬加鞭擴大電商布局，在砸下1億美元（約新台幣30億元）取得與雅虎合資公司的80%股權後，又投資PChome Online網路家庭的3成股分，成為最大法人股東。

市場傳聞，遠傳電信原本也有意投資併購PChome，統一積極搶親，就是希望能搶先徐旭東一步。對此，徐旭東今天回應，「是他們的說法，跟我好像沒有太大關聯」，並笑說「真的要買，我也不會跟他講」。

遠東集團旗下有龐大實體百貨零售體系，遠傳旗下也有電商friDay購物，未來會不會想要多一點電商布局，徐旭東表示，「不曉得他（統一）投資PChome付什麼價錢，到底是多少元1股，這個才是重點」，統一要增加經營範圍很合理，但要7年、8年回本，還是要10幾年，值得繼續觀察，而這也就是台灣自由經濟的優點。

針對明年景氣，徐旭東說，「明年景氣不會差到哪裡去，零售業等還是很蓬勃」，原本各界預測會差一點，但零售不錯沒有下滑，還有4%、5%的成長，也沒有哪個產業下滑，估計整體上，明年景氣不會下滑，至少能維持，甚至還能些許成長。

他比喻台灣零售就像「媽媽床腳多擺的一點私房錢」，

本來只有買9塊錢的東西，卻還可以生出1到2塊的餘裕；但他給團隊的期許是要繼續努力，整體世界沒有那麼熱，「你就要更努力（that’s means you must work harder）」。

針對媒體詢問電價調漲，徐旭東坦言「不可能喜歡」，但必須要跟著世界的pricing（定價）走，「全世界都有調，我們還是要調」。

對於全球地緣政治挑戰，台灣企業該如何適應，徐旭東坦言「這個問題可以講到晚上兩點多」，他接著說，必須追求科技（science technology），但得要人才資源來掌握，行業變化太大，導致員工不足、訓練也不夠，所以人才是關鍵，且要合適現在的需求。

而對於美國總統大選戰情拉鋸，徐旭東僅表示，距離很遠不好評論。

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