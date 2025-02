咚咚咚！記者問葉倫美元儲備地位 財政部招牌突「搶戲」引騷動

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)接受記者提問時,美國財政部招牌竟意外掉落地上。示意圖。(法新社資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕美國財政部長葉倫(Janet Yellen)上週於2024年國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(World Bank)年會新聞發布會接受英國財經媒體記者提問,美元全球儲備貨幣地位是否面臨威脅,正當葉倫在準備回答時,貼在主講桌上的美國財政部招牌竟意外掉落地上,現場引起一陣騷動。

《金融時報》(Financial Times)記者史密斯(Colby Smith)提問關稅政策是否會對美元的全球儲備貨幣地位構成威脅,而當葉倫準備回答這個問題時,美國財政部的招牌意外掉落到地板上,這一插曲引起在場人士一片笑聲。

請繼續往下閱讀...

根據影片顯示,當美國財政部招牌掉落到地板後,葉倫滿頭問號向前低頭看了地板,之後微笑繼續回應問題。

葉倫強調美元在全球的關鍵角色,她表示:「對美國而言,美元作為且保持世界主要儲備貨幣非常重要。在我看來,美元的地位實際上是基於我們強勁的宏觀經濟表現、低通膨、穩定的機構、強大的資本市場、法治以及深厚且流動性高的資本市場。」

她進一步表示:「我認為近期內沒有其他貨幣能夠取代美元的地位,因此我對美元的地位充滿信心。」

葉倫強調,美國需要保持「健全的財政路徑」,這意味著「未來幾年需削減赤字。」她總結:「我認為保持債務的實質淨利息成本接近歷史水平,並確保低於2%,是非常重要的。」

As Secretary Janet Yellen is asked about her concerns over the U.S. dollar’s status as the world’s reserve currency…



The Treasury Department sign falls off.



The universe always finds a way to make us laugh.



pic.twitter.com/9XLeFNv4Na

— Gold Telegraph ⚡ (@GoldTelegraph_) October 27, 2024

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法