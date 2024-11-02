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咚咚咚！記者問葉倫美元儲備地位 財政部招牌突「搶戲」引騷動

2024/11/02 12:13

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）接受記者提問時，美國財政部招牌竟意外掉落地上。示意圖。（法新社資料照）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）接受記者提問時，美國財政部招牌竟意外掉落地上。示意圖。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長葉倫（Janet Yellen）上週於2024年國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）年會新聞發布會接受英國財經媒體記者提問，美元全球儲備貨幣地位是否面臨威脅，正當葉倫在準備回答時，貼在主講桌上的美國財政部招牌竟意外掉落地上，現場引起一陣騷動。

《金融時報》（Financial Times）記者史密斯（Colby Smith）提問關稅政策是否會對美元的全球儲備貨幣地位構成威脅，而當葉倫準備回答這個問題時，美國財政部的招牌意外掉落到地板上，這一插曲引起在場人士一片笑聲。

根據影片顯示，當美國財政部招牌掉落到地板後，葉倫滿頭問號向前低頭看了地板，之後微笑繼續回應問題。

葉倫強調美元在全球的關鍵角色，她表示：「對美國而言，美元作為且保持世界主要儲備貨幣非常重要。在我看來，美元的地位實際上是基於我們強勁的宏觀經濟表現、低通膨、穩定的機構、強大的資本市場、法治以及深厚且流動性高的資本市場。」

她進一步表示：「我認為近期內沒有其他貨幣能夠取代美元的地位，因此我對美元的地位充滿信心。」

葉倫強調，美國需要保持「健全的財政路徑」，這意味著「未來幾年需削減赤字。」她總結：「我認為保持債務的實質淨利息成本接近歷史水平，並確保低於2%，是非常重要的。」

As Secretary Janet Yellen is asked about her concerns over the U.S. dollar’s status as the world’s reserve currency…

The Treasury Department sign falls off.

The universe always finds a way to make us laugh.

pic.twitter.com/9XLeFNv4Na

— Gold Telegraph ⚡ （@GoldTelegraph_） October 27, 2024

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