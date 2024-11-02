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科技股領漲！道瓊漲逾288點 台積電ADR收紅1.26％

2024/11/02 05:42

週五美股上漲。（路透檔案照）週五美股上漲。（路透檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國電商龍頭亞馬遜公布強勁的財報，帶領大型科技股上漲，並抵銷令人失望的就業數據，美國股市週五收紅。道瓊工業指數上漲288.73點、0.69%，標普500上漲0.41%，那斯達克上漲0.8%，費城半導體指數揚升1.11%，台積電ADR上漲1.26%，收在192.95美元。

綜合外媒報導，亞馬遜週四公布的財報顯示零售銷售強勁，利潤高於預期，股價上漲 6.2%。英特爾營收預測也超出預期並提供強而有力的指引，股價上漲7.8%，這兩檔股票提振了投資人的情緒。然而，蘋果因投資人擔心最近一個季度的中國銷售額下降，股價下跌1.33%。在此之前，Meta和微軟本週已公布財報，並對人工智慧相關成本攀升發出警告。

週五公布的就業報告顯示，10月美國僅增加12000個就業人數，遠低於預估的10萬個，這代表自2020年12月以來創造就業機會的最低水準。然而，投資人似乎沒有太大反應，多認為慘淡的數據是受到颶風和波音公司罷工的影響。此外，失業率維持在4.1%，讓投資人對勞動市場感到放心。就業數據公布後，投資人多押注美央行將在11月降息25個基點。

道瓊工業指數上漲288.73點或0.69%，收在42052.19點。

標準普爾500指數上漲23.35點或0.41%，收在5728.80點。

那斯達克指數上漲144.77點或0.80%，收在18239.92點。

費城半導體指數上漲54.68點或1.11%，收在5001.42點。

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