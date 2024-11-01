挺過康芮狂風！離岸風場無災損、光電5案已清理

康芮颱風過境造成不少災情，經濟部能源署今表示，所有離岸風場皆成功挺過強颱無災損發生。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕康芮颱風過境造成不少災情，經濟部能源署今表示，所有離岸風場皆成功挺過強颱無災損發生，而光電案場經地方政府通報有5案屋頂型光電因陣風過大（16級陣風）損毀外，已完成現場清理工作，將由廠商處理後續，其餘無其他災情。颱風過境後，風光能源都持續穩定供電，請國人放心。

康芮10級暴風半徑雖達到罕見的150公里，為1998年以後首見，且瞬間風速達最高等級17級風。能源署說明，今（1）日再生能源發電仍舊穩定，風力發電已達238萬瓩以上，而太陽光電出力瞬時最大值為335萬瓩以上，尖峰備轉容量率約為10%、備轉容量為321萬瓩。

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至於電力供給部份，颱風過境期間，台電使用可快速起停的燃氣機組作為「基載」電力，且相較燃煤，燃氣可減少一半以上的碳排、七成以上的空污，穩定供電之餘兼顧空氣品質改善。

有關網友所提31日下午16點42分，火力發電雖占94%，但這其中的「燃氣發電」就占52%。

能源署強調，這次康芮颱風侵襲再次驗證風光抗颱能力，離岸風力機未損壞，全數屹立於臺灣海峽持續運轉，光電僅5案場產生小型災損，展現高度抗颱能力。

颱風期間展現再生能源搭配燃氣機組調度，凸顯政府推動增氣展綠減煤政策成效，未來政府持續推動風光發電建設，兼顧降低空污及減碳，以達能源轉型目標。

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