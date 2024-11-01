打詐專法里程碑 TikTok等4平台正式設法律代表

Google、Meta、LINE、TikTok等4大平台，都正式在台灣設立法律代表。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕社交平台充斥詐騙訊息，為了打擊詐騙，數位發展部要求Google、Meta、LINE、TikTok等4大平台企業在台灣設法律代表，才能配合政府下架詐騙廣告，數發部今天表示，這4家企業都已依規定辦理。據了解，設立法律代表是「打詐專法」的第一步，後續才有管道要求業者落實「廣告實名制」、移除詐騙廣告。

俗稱「打詐專法」的《詐欺犯罪危害防制條例》7月在立法院三讀通過，法案規定「一定規模」的網路廣告平台業者，需在台指定法律代表，並配合主管機關停止播送詐騙廣告。違反規定情節重大者，最高可處1億元以下罰鍰。

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數發部9月中旬公布打詐專法納管的平台業者，包含4家企業、6個平台：Google LLC（Google 和 YouTube）、LY Corporation（Line）、Meta Platforms, Inc.（Facebook 和 Instagram）、TIKTOK PTE. LTD.（TikTok）。這4家業者必須在10月31日前，向數發部提報法律代表的姓名、名稱、聯絡方式等資訊。

因為Google、Meta、LINE都已分別在台灣設立辦公室，僅TikTok並未落地台灣，因此外界關注TikTok是否依規定辦理。而數發部今天向本報證實，這4家平台業者都已提報法律代表，等同「類落地」台灣，政府將與業者建立直接管道來溝通打詐工作。

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