康芮颱風影響掛牌 10月新車掛牌量較9月減9％

車商表示，10月各汽車品牌加大促銷力道，賞車民眾較9月明顯成長。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕10月台灣新車掛牌量出爐，31日最後領牌日受到康芮颱風侵台影響無法登記掛牌，最終10月總市場掛牌量3萬3231輛，月減9%、年減18%。

車商表示，10月各汽車品牌加大促銷力道，以及改款新車如COROLLA CROSS、KUGA等上市帶動下，賞車民眾較9月明顯成長。累計1-10月總市場掛牌量達37萬7347輛，較去年同期微減3.3%，為2005年來同期次高。

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和泰（2207）汽車旗下TOYOTA+Lexus 品牌10月掛牌量達1萬2873輛，年減3.1%，市佔率38.7%。累計1-10月掛牌量12萬6745輛，年減1.7%，市佔率33.6%。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG 3品牌10月掛牌量2986輛，年減42.2%，市佔率9%；累計1-10月掛牌量4萬4237輛，年增7.4%，市佔率11.7%。

裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI雙品牌 10月掛牌量1364輛，年減43.4%，市佔率4.1%；累計1-10月掛牌量1萬6424輛，年減15.3%，市佔率4.4%。

車商表示，11月預期各主要汽車品牌將持續擴大促銷優惠，刺激市場買氣，加上10月颱風假影響的遞延效應，預估11月總市場掛牌量可達4萬4000輛，年增1%。

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