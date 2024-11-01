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全家餐飲公開申購承銷價72元

2024/11/01 19:39

連鎖餐飲業者全家國際餐飲（7708）初次上櫃股票將於11月5日至11月7日辦理股票公開申購，每股申購價為72元。（記者楊雅民攝）連鎖餐飲業者全家國際餐飲（7708）初次上櫃股票將於11月5日至11月7日辦理股票公開申購，每股申購價為72元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖餐飲業者全家國際餐飲（7708）初次上櫃股票將於11月5日至11月7日辦理股票公開申購，每股申購價為72元。

全家國際餐飲初次上櫃股票承銷案採80%競價拍賣、20%公開申購方式辦理。

全家餐飲表示，本次參與競價投標的合格標單共7451筆，得標筆數301筆，11月1日上午已於證交所經由公開的方式完成電腦開標作業。

全家餐飲指出，公司辦理競價拍賣股數總計1700張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。

今日開標得最低得標價為每股94.17元，最高得標價為每股152元，計算得標加權平均價為每股96.73元。

全家餐飲競拍最低承銷價（亦即競拍底價）為62.07元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.16倍為上限，本次辦理公開申購價格為72元。

公司辦理公開申購股數計625張，將於11月5日至11月7日為期3天的申購日，11月11日將公開抽籤。

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