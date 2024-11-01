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國科會預告新增10項技術 列入國家核心關鍵技術清單管制

2024/11/01 21:39

為保護台灣安全、適應國際法規及維持產業競爭優勢，國科會預告今年新增10項「國家核心關鍵技術項目」到保護清單之中。（資料照）為保護台灣安全、適應國際法規及維持產業競爭優勢，國科會預告今年新增10項「國家核心關鍵技術項目」到保護清單之中。（資料照）

〔記者吳柏軒／台北報導〕為保護台灣安全，適應國際法規、維持產業競爭優勢，國科會去年12月推出「國家核心關鍵技術項目」保護清單，首波22項受管制，並每年檢討，今（1日）最新預告新增項目，涵蓋太空、量子科技、半導體及能源領域等共10項，並持續收集外界意見，再報行政院核定，盼持續完善清單，保護台灣。

國科會指出，依《國家安全法》，我國關鍵技術如流入外國或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展，因此需政府法規管制，由國科會召集各機關與產學研界專家，召開審議會並收集外界意見，作出「國家核心關鍵技術項目」保護清單，並報行政院在2023年12月5日公告首波管制的22項技術，涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等領域。

國科會表示，核心關鍵技術相關規範也訂定每年檢討，今年以在10月29日召開召開產官學研座談會，確認並新增10項技術，包含：可運送小衛星入軌之發射載具推進系統設計與製造技術、可運送小衛星入軌之發射載具飛行姿態判定與控制技術、量子位元設計與製程技術、低溫半導體晶片電路設計與製程、毫米波氮化鎵（GaN）功率放大器單晶微波積體電路之晶片設計技術、高頻功率放大器之氮化鎵（GaN）半導體製造技術、高電壓功率元件之碳化矽（SiC）半導體製造技術、人工智慧運算之高效能晶片設計技術、高頻寬密度小晶片互聯電路設計技術、二次電池芯-高能量密度及高循環壽命之單一電池芯設計、化學合成、製造技術。

國科會說明，考量本次修正內容有維護公共利益的必要，預告14日並對外收集各界意見，到15日止，後續將儘速施行，加強保護我國重要技術之營業秘密。依法竊取國家核心關鍵技術，最高可處12年徒刑、罰金1億元，未遂者亦罰。

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