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我工具機禁輸俄國 經濟部:輸往俄羅斯的金額已歸零

2024/11/01 18:48

經濟部表示，目前輸俄工具機金額已降至零。（記者林菁樺攝，資料照）經濟部表示，目前輸俄工具機金額已降至零。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕根據媒體報導，外國智庫調查俄羅斯供應鏈發現台灣為俄工具機前5大供應來源。經濟部鑑於工具機具有「軍民兩用」特性，可能被用於俄羅斯軍事用途，經濟部今年3月8日起，已將77項工具機稅則（HS Code）納入出口管制範圍；業者也主動配合政府措施，自實施前述擴大管制措施後，我國工具機輸往俄羅斯的金額已降為零，顯示採取管制措施已發揮初步成效。

經濟部因應國際情勢變化，持續關注我國戰略性高科技產品輸往俄羅斯情形，繼今年3月擴大管制工具機出口範圍外，也大幅提高出口至俄羅斯及白俄羅斯的初次違規罰則逾15倍，即100萬元，以加強嚇阻力量，確保出口管制措施落實執行。

為責成廠商確實做好盡職調查，確保貨品最終流向，經濟部積極透過各項管道向廠商宣導，促請業者做好法遵、掌握產品最終流向。

經濟部今年初以來已辦理19場宣導會，其中，部分場次更邀請美國在台協會（AIT）出口管制官員擔任講座，協助業者瞭解最新國際趨勢，以防範違規行為發生。

經濟部持續與理念相近國家合作，共同應對武擴挑戰，並透過國際合作機制，相互交換出口管制經驗，共同打擊非法貿易行為。經濟部也將密切關注國際情勢發展，並滾動式調整出口管制措施，以因應不斷變化的局勢。

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