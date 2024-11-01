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睽違11年 商人節大會嘉市熱鬧登場

2024/11/01 19:09

「第78屆台灣商業界慶祝商人節大會」今天在耐斯王子大飯店熱鬧登場，現場由嘉市好店業者展示特色伴手禮。（記者丁偉杰攝）「第78屆台灣商業界慶祝商人節大會」今天在耐斯王子大飯店熱鬧登場，現場由嘉市好店業者展示特色伴手禮。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今天商人節，嘉義市商業會承辦「第78屆台灣商業界慶祝商人節大會」，在耐斯王子大飯店熱鬧登場；台灣省商業會副理事長兼嘉市商業會理事長蕭秋勇說，這是睽違11年，商人節大會重回嘉市舉辦，來自國內各縣市近千名商業界菁英齊聚，為期兩天一夜活動，將為嘉義帶來可觀的食宿效益。

商人節大會晚宴席開78桌，下午稍早前，台灣省商業會理事長蔡國洲、嘉義市長黃敏惠、市議長陳姿妏等人出席活動前記者會，晚間立法院長韓國瑜、台灣省商業會榮譽理事長張榮味等人將到場參加晚宴。

記者會現場，嘉市府邀請嘉市好店業者現場展示各項特色伴手禮，讓來自全國各地的商業界菁英品嚐，展現地主之誼。

黃敏惠說，嘉市伴手禮好禮、好永續為因應全球永續發展，積極推廣淨零減碳、減少碳足跡，這次伴手禮的包裝設計火車頭也是一大特色，歡迎全國商人節活動在時隔11年後再次回嘉市舉辦，讓更多人看見嘉市的發展。

商人節大會晚宴席開78桌。（記者丁偉杰攝）商人節大會晚宴席開78桌。（記者丁偉杰攝）

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