路透：中國以Meta大型語言模型 開發軍用AI工具

中國以Meta的大型語言模型Llama 2 13B開發軍用AI工具。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，中國與軍方有關的頂尖研究機構，已利用Meta可公開取得的大型語言模型Llama 2 13B開發具潛在軍事應用的人工智慧（AI）工具。

在路透檢視的一份6月發表的論文中，來自3個中國研究機構的6名研究人員，詳述他們是如何以Meta初階版的Llama為基礎，研發出其所謂的「ChatBIT」。這3個機構中包括人民解放軍旗下的2個頂尖研究單位。

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報導說，研究人員使用Meta Llama 2 13B大型語言模型（LLM），結合自己的參數，建構出聚焦軍事的AI工具，以蒐集與處理情報，並為作戰決策提供準確、可靠的訊息。

該論文說，ChatBIT經過微調，並「優化軍事領域的對話與問答任務」。研究發現，其性能優於其他一些AI模型，這些模型的能力約為OpenAI強大的ChatGPT-4的90%。研究人員沒有詳述他們是如何定義性能，或具體說明該AI模型是否已用於軍事用途。

美國智庫詹姆士敦基金會副研究員張崑陽說，「這是第一次有實質證據，證明中國解放軍專家進行系統性的研究，並試圖利用開源LLM，尤其是Meta，來實現軍事目的」。

Meta已公開發布其許多AI模型，包括Llama。Meta對相關應用實施限制，包括要求擁有超過7億用戶的服務，應向該公司申請許可。

Meta也禁止該模型用於「軍事、戰爭、核工業或應用、間諜」，與其他受美國國防出口管制的活動，並禁止用於開發武器，以及旨在「煽動與宣揚暴力」的內容。

然而，由於Meta的模型是公開的，因此執行相關限制的方式有限。Meta公共政策總監蒙哥馬利（Molly Montgomery）說，「中國人民解放軍使用我們任何的模型，都是未經授權的，並違反的我們可接受的使用政策」。

中國研究人員包括人民解放軍軍事科學院軍事科學信息研究中心和國防科技創新研究院的耿國桐和與偉偉，以及北京理工大學和中央民族大學的研究人員。該論文說，「未來透過技術改善，ChatBIT將不僅用於情報分析，也將用於探究戰略規劃、模擬訓練與指揮決策」。

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