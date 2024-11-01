央行下重手打炒房原因曝 理事揭有人賭寬限期房價上漲

央行理事表示，有人將不動產當流動性資產炒作，賭寬限期間房價上漲。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行9月理監事會議後宣布史上最重打炒房措施，被外界稱為「金龍海嘯」，今日會議紀錄曝光，多位理事直指，「當前房市過熱」；有理事則指出，有些人將不動產當成流動性資產炒作，賭寬限期間房價往上漲，因此，房市相關抑制措施應加大力度，並強調投資人應使用自己的錢投資房地產，否則一旦房價反轉向下，甚至出現硬著陸，將影響金融穩定。

根據央行理監事會議紀錄，全體理事均贊同第七波信用管制措施，以及搭配調升新台幣存款準備率。

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數位理事表示，當前房市過熱，房貸金額急遽成長且不動產貸款集中度近歷史高點，有必要調整選擇性信用管制措施。

有理事認為，與6月相較，此次信用管制措施範圍增加，幅度更大，成效可望更佳;但目前台灣經濟基本面表現佳，且炒房者不一定完全依賴貸款，信用管制抑制房市的成效值得觀察。

有位理事認為，此次信用管制措施搭配調升存款準備率主要目的有三，其一，透過加強貨幣信用數量管理，將可冷卻民眾強烈的房價上漲預期心理，進而抑制其投機動機；其二，本次措施降低不動產相關貸款成數，將可使先前央行道德勸說銀行自主管理未來一年不動產貸款總量的成效更易達成；其三，可將投機需求相關的貸款資金釋出，優先轉予無自用住宅者購屋貸款。

此外，此次調升存款準備率，將讓市場資金略為緊縮，促使銀行貸放更加審慎，有助進一步減緩信用資源流向不動產市場。

1位理事指出，由於銀行自主管理不動產貸款總量的調整期間較長，無法立即改善信用資源過度集中於不動產貸款情形，惟可望以選擇性信用管制措施，抑制新投資客及新炒房客投入房市，不讓投資客及炒房客輕易向銀行取得房貸。

他表示，股市時常面臨修正，房市則較少出現修正，其價格很少於短時間內劇烈變化，此次措施或可讓房市進行修正。

也有理事認為，貨幣政策若能透過利率管道進行調整，或許對於金融穩定與物價穩定的效果更佳。

對於央行此次下重手，有多位理事表達對於名下有房屋者第1戶購屋貸款不得有寬限期，若因繼承取得的房屋，或繼承房屋非在目前工作或居住城市，宜予排除。

有數位理事關切第2戶購屋貸款者，因繼承而持有房屋，因工作需求需另行購屋，將面臨貸款無寬限期且成數下降的問題，建議須將社會特殊情況及實務需求一併納入考量。

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