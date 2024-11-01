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推動亞洲資產管理中心 證交所攜手櫃買成立「資本市場服務團」

2024/11/01 17:10

證交所宣布與櫃買合作成立「資本市場服務團」，積極壯大台灣資本市場。圖為證交所董事長林修銘。（記者陳永吉攝）證交所宣布與櫃買合作成立「資本市場服務團」，積極壯大台灣資本市場。圖為證交所董事長林修銘。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕為推動具臺灣特色的亞洲資產管理中心，證交所宣布將與櫃買共同成立「資本市場服務團」，下設「共同推動發行公司進入資本市場小組」、「推動永續發展債券小組」及「引導大眾資金投入國內公共建設推動小組」三個小組，透過深化市場服務，壯大我國資本市場。

未來證交所與櫃買中心將共同深化與公部門的資源鏈結，擴大與地方政府之新創推廣單位、公協會及創投業者合作，提供多面向的推動服務，並根據執行成效滾動式調整作業模式，深化服務層次、發揮團隊協助企業邁入資本市場之綜效。

同時為提升資本市場國際競爭力及壯大資本市場規模，證交所表示，創新板規劃於明年初全面取消合格投資人限制（實施時間另行公告），擴大投資人參與基礎，並開放信用、借券及盤中（後）零股交易等多元工具，打造友善籌資及交易環境。

此外，證交所與櫃買中心已規劃邀集律師、會計師、投信投顧公會及業者代表等共同成立「引導大眾資金投入國內公共建設推動小組」，將視投信投顧法立法進度，適時納入不動產投資信託（REITs）相關議題。未來並將與公私部門合作，研議透過REITs及國內債券市場引導大眾資金投入公共建設的可行性，促進民間參與公共建設（PPP），並依研商結果，擬訂具體作法及推動事項。

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