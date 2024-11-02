中國國家隊持有A股市值激增近2兆 增持股票曝光

為了提振A股，中國國家隊進場護盤。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了提振A股，中國國家隊大舉進場護盤。數據顯示，中國國家隊持股第三季淨增加19.68億股，持股市值增加約4357億人民幣（以下同，約台幣1.96兆），持股總市值3.97兆人民幣（約台幣17.86兆）。

中媒財新報導，根據數據提供商Wind統計，包括中央匯金、社保基金、證金公司在內的持股機構及其出資的資管計劃，截至2024年三季底共現身788家A股上市公司前10大股東名單，總計持有6020億股，持股總市值3.97兆元，佔A股總市值的4.69%。

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若與2024年半年報相比，中國國家隊持股第三季淨增加19.68億股，持股市值增加約4357.25億元。

其中，中央匯金和中央匯金資管身為中國國營重點金融企業持股機構，持股狀況不輕易發生變動。不過，第三季中央匯金資管增持申萬宏源1.97億股，成為其第10大股東；而中央匯金和證金公司的持股仍維持在50.21億股、6.35億股，是第2和第7大股東。

有關社保基金持股部分，截至第三季底，社保基金共出現在563家上市公司前10大流通股東名單中。社保基金在第三季增持較多的個股包括保利發展、渤海租賃、金地集團、廣匯能源；郵儲銀行、常熟銀行、廣發證券則被社保基金減持。

至於證金公司（中國證券金融股份有限公司）在第三季增持北京銀行3.24億股，成為第九大股東，市值約18.92億元，北京銀行也是證金公司三季唯一一檔發生持股變動的個股。同時，證金公司在多家基金公司的資管計劃，第三季持增持1000萬股以上的個股包括上海建工、金隅集團、鹽田港、閏土股份、軟控股份。

公募基金部分，儘管第三季報不披露重要持有人的名稱，但根據中報披露的持股比數據可以看出，中央匯金資產管理在第三季增持多檔ETF，包括易方達滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF。以第三季的區間價估算，中央匯金資產管理申購上述四檔ETF共斥資約2300億元（約台幣1.03兆）。

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