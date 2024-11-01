重磅！美ICT決定對特定TOPCon電池等產品 啟動337調查

美ICT決定對特定TOPCon電池等產品，啟動337調查（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對中國天合光能向美國國際貿易委員會（ITC）提出2項專利侵權調查申請，據中國貿易救濟信息網指出，ITC週四（31日）投票決定，對特定TOPCon太陽能電池、零組件、面板和下游產品啓動337調查。

報導指出，9月30日，天合光能向美國ITC提出337立案調查申請，主張對美出口、在美進口和在美銷售的產品，違反了美國337條款（2項專利侵權），請求美國ITC發佈有限排除令、禁止令。

請繼續往下閱讀...

週四美國ITC投票決定，正式對TOPCon太陽能電池、組件、面板、組件和下游產品啓動337調查。

美國Runergy USA Inc.、美國Runergy Alabama Inc.、中國潤陽新能源科技、美國Adani Solar USA Inc.、印度Adani Green Energy Ltd列名被告。

ITC將於立案後45天內確定調查結束期，除美國貿易代表基於政策原因否決的情況外，ITC在337案件中發佈的救濟令自發布之日生效並於發佈之日後的第60日起具有終局效力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法