宏國蝦農真的會滅頂！台灣將採購貝里斯蝦子

台灣將開放貝里斯蝦子進口。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外交部長林佳龍10月29日至30日率團訪問友邦貝里斯，承諾深化台貝邦誼，致力於減少貧窮，創造經濟機會。外媒披露，台灣決定對貝里斯開放海鮮市場，其中蝦子進口取得「重大」進展。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，台灣是宏都拉斯白蝦的主要買家之一，卡蕬楚（Xiomara Castro）政府於2023年3月與中國建立外交關係後，宏國蝦農瀕臨崩潰。儘管北京做出承諾，購買量卻很少，價格也比台灣低。

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隨著台宏外交關係生變，台灣對宏國白蝦進口量大幅縮減，為了彌補市場缺口及為友邦創造經濟機會，台灣將從貝里斯進口蝦子。

貝里斯總理布里仙紐（右）於台貝建交三十五週年外交酒會中，頒遞貝國眾議院挺台決議文予外交部長林佳龍。（外交部提供）

報導指出，台貝兩國當局均證實，台灣已向貝里斯生產商開放海鮮市場。外長林佳龍稱，政府希望對貝里斯開放台灣市場，特別是著名的貝里斯辣椒醬，它在台灣很受歡迎，同時承諾進一步強化台貝關係。

林佳龍補充，兩年來，蝦子的進口取得了「重大」進展，一旦完成審查，將持續打開貿易通道。

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