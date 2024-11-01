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康芮颱風致財產受損 北市稅處提醒可申請稅捐減免

2024/11/01 15:49

受颱風康芮強風侵襲影響，全台各縣市頻傳建築物受損及因招牌路樹倒塌壓毀車輛的災情。（台北市環保局提供）受颱風康芮強風侵襲影響，全台各縣市頻傳建築物受損及因招牌路樹倒塌壓毀車輛的災情。（台北市環保局提供）

〔記者楊心慧／台北報導〕受颱風康芮侵襲影響，全台各縣市頻傳建築物受損及因招牌路樹倒塌壓毀車輛的災情，台北市稅捐處表示，市民如受颱風影響車輛、房屋使用或無法營業，將依機關出具的名冊或證明文件主動辦理稅捐減免，或輔導納稅人於規定期限內提出申請。

台北市稅捐處指出，汽車及151cc以上機車因颱風受損，需修復可使用或不堪使用者，於災害發生之日起1個月內，可申請減免使用牌照稅。

受災車輛需修復才能使用，未能即時向監理機關辦理報停手續，可證明車輛有停駛情形，使用牌照稅按實際修復日數減免。於災害發生日起1個月內，檢具修車廠開立的發票、收據或消防、警察或區公所等相關單位的證明文件申請。

若民眾已向監理機關申請災害受損辦理報廢手續者，稅捐處將主動依監理機關資料減免使用牌照稅，並辦理退還溢繳稅款。

至於建物受災戶，台北市稅捐處說明，可依《房屋稅條例》第15條規定，於災害發生日起30日內，向稅捐處申請減免房屋稅；房屋毀損面積3成以上不及5成者，房屋稅減半徵收；毀損面積5成以上，必須修復始能使用者，免徵房屋稅。

另外，課徵娛樂稅代徵人，因災害而遭受損害，致無法營業，可於災害發生日起1個月內提出申請，由台北市稅捐處分處派員實地勘查，依勘查結果，扣除其未營業天數，以實際營業天數計算查定銷售額，辦理減徵娛樂稅。

台北市稅捐處提醒，民眾如有任何疑義，可於上班時間撥打0800-000321免付費電話，或台北市稅捐處服務電話02-23949211轉181、182有專人服務，也可就近向稅捐處所屬各分處洽詢或利用該處網站查詢相關訊息。

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