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名師解盤》蔡明翰：選前觀望氣氛濃 指數月線下方持續震盪整理

2024/11/01 15:36

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰 

近期高檔整理的美股，近期出現比較顯著的拉回，其中科技股相對弱勢，費半重挫超過4%，主要有幾個因素，第一是中東戰局不穩定，市場傳出伊朗即將出兵攻打以色列，導致能源類股、油價走強，自然會導致市場恐慌氣氛的拉升，科技族群壓力會比較沉重，再來是財報面部分，包含微軟、META財報不如預期，股價比較明顯拉回，整體架構讓市場有失望性賣壓，整個科技類股表現相對弱勢，另外比較大的壓力來源，是美國總統大選的不確定因素，下週即將舉行，目前雙方陣營非常接近，不確定因素相對較高，導致股市維持高檔震盪，昨天出現其他利空狀況下，美股出現重挫。

這自然導致週五亞股都具有一定壓力，台股來說，颱風假因素，導致2天美股一次反映，導致台股出現比較明顯賣壓開低，指數回測季線支撐，可以看到下檔仍有一定買盤支撐，指數盤中一度翻紅，終場加權指數只小跌40點，可以看到成交量能微幅擴增，反映颱風假的停止交易，目前角度來看，賣壓仍相對有限，所以反映選前市場觀望氣氛相對較高，無論是多方或空方，都呈現比較觀望，認為指數短線大跌大漲機率不高，很有可能在月線下方持續震盪整理，等大選結束之後，不確定因素消除後，才會有波段行情。

目前角度，剛提到川普民調明顯拉升，兩黨支持率幾乎五五波，市場擔憂，川普勝選後，經濟面會受到一定阻礙，提醒投資人，川普2016年勝選，在4年之間，無論美股台股都是多頭格局，尤其是加權指數這4年大漲7成，市場擔憂的中美貿易戰、科技戰和封殺華為，科技類股電子族群一度明顯壓回，但綜合指數，如標普500和道瓊，4年漲幅也在6~7成左右，科技指數那斯達克4年翻倍，費半更大漲超過2倍，其實過往紀錄，川普政策相對瘋狂，但美國經濟只要維持正向格局，無論美股台股還是會維持多頭格局，大選最後關鍵，市場會恐慌是正常現象，現在反而是很好布局機會，過往11、12月美股有機會維持多頭格局，選後很有機會轉為上揚，建議投資人，近期電子權值股仍可持續逢低承接。

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