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黑五台股震盪近600點！投信狂掃這檔電子股 敲逾萬張

2024/11/01 15:31

黑五台股震盪近600點！投信狂掃聯電，敲逾萬張（資料照）黑五台股震盪近600點！投信狂掃聯電，敲逾萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（1日）在三大法人賣超223.55億元下，指數一度重挫近600點，不過，投信則持續力挺台股買超58.03億元，而近期遭外資瘋狂殺出的聯電，則成為投信今主要加碼對象，一口氣敲逾萬張，居買超第2大。

聯電截至10月30日，在外資連砍12刀，賣超逾29萬張下，股價一路破底，今在投資人持續倒貨下，股價一度跌破46元，觸及45.65元，所幸在投信力挺，大買逾萬張下，跌勢收斂，終場下跌3.22%，收46.6元，成交量14.2萬張。

投信週五銀彈主要集中在金融股，前10大中，有一半是金融股，至於買超前10大個股，依序為中信金（2891）1萬2095張、聯電（2303）1萬443張、華南金（2880）2240張、兆豐金（2886）2171張、元大金（2885）1969張、遠傳（4904）1939張、國泰金（2882）1937張、欣興（3037）1755張、寶成（9904）1731張、長榮（2603）1504張。

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