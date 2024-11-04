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台股今日重點

2024/11/04 06:46

加權指數週五（1日）小跌40.35點，收2萬2780.08點。（資料照）加權指數週五（1日）小跌40.35點，收2萬2780.08點。（資料照）

1.台股週五（1日）加權指數開盤跳空跌381.5點，以2萬2438.93點開出，，在台積電（2330）領殺，傳產與金融全面跟進，指數開低走低，跌589點，測2萬2231點，所幸在台積電買盤進場，股價回到千元，終場小跌5元，而AI股會翻紅，加上營運、營建、橡膠等傳產逆揚，大盤指數一度翻紅，終場小跌40.35點，收2萬2780.08點。

2.力積電（6770）宣佈，已收到塔塔集團支付的Fab IP第1期款項，新廠設計作業將積極推進，代表台、印合作建置12吋晶圓廠計畫正式上路；同時，台灣廠通過客戶驗證的中介層（Interposer）也將量產交貨。

3.面對近來盛傳英特爾大砍Gaudi 3的5奈米AI加速器訂單一事，世芯總經理沈翔霖表示，明年最大客戶部分訂單目前確實有暫緩，但公司對該訂單仍深具信心，仍是明年最大營收來源，預估明年營收較今年持平或小增，但因NRE（委託設計）強勁成長，明年NRE比重將提高至20-30%，獲利有望較今年成長。

4.連鎖餐飲業者全家國際餐飲（7708）初次上櫃股票將於11月5日至11月7日辦理股票公開申購，每股申購價為72元。

5.外資週五（1日）賣超213.37億元，而聯電則成為主要提款機，大砍7.7萬張，居賣超王。

6.美國勞工統計局報告顯示，10月非農就業人數增加 1萬2000 人，較 9 月大幅下降，低於市場預估的 10 萬人，這是自 2020 年 12 月以來最小漲幅。

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