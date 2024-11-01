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鄭麗君：盼金融科技加速數位和淨零雙軸轉型

2024/11/01 14:36

行政院副院長鄭麗君提出，對金融創新的4大想像，包括增進民眾的信任、促進中小微企業的發展、讓偏鄉民眾也能享有金融服務，以及加速數位和淨零雙軸轉型。（金融研訓院提供）行政院副院長鄭麗君提出，對金融創新的4大想像，包括增進民眾的信任、促進中小微企業的發展、讓偏鄉民眾也能享有金融服務，以及加速數位和淨零雙軸轉型。（金融研訓院提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕行政院副院長鄭麗君表示，台灣金融業對金融科技發展的投資，今年比去年成長3成。她也提出對金融創新的4大想像，包括增進民眾的信任、促進中小微企業的發展、讓偏鄉民眾也能享有金融服務，以及加速數位和淨零雙軸轉型。

由台灣金融服務業聯合總會與金融研訓院共同籌辦的「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」今明兩天登場。本屆台北金融科技展以「智慧金融，永續未來」為主題，討論如何透過科技、金融整合ESG，推廣永續金融科。

鄭麗君致詞時指出，在善用智慧科技創造方便、便捷、優質的多元金融服務上，台灣金融界走得很前面，這幾年持續投資金融科技的發展，今年的投資又比去年成長3成。她表示，台灣擁有豐沛的科技軟實力，積極展望更前瞻的金融發展願景。

總統賴清德去年提出國家希望工程，當中指出，希望未來經濟成長走向創新驅動成長的道路，創造下一波成長動能，而金融創新就是非常重要的關鍵力量。

鄭麗君指出，金管會希望台灣發展成為亞洲資產管理中心，她更希望台灣能進一步成為金融科技的創新中心。她也提到，她很喜歡今年的主題，創新和永續是一體兩面，希望在創新成長過程中，不只追求產值還要創造價值，為大眾帶來更好的生活。

鄭麗君表示，她在政院主持智慧國家推動小組，正研擬智慧國家2.0未來施政綱領，揭示智慧科技島，數位新社會的理念，希望透過研發讓台灣在民主供應鏈扮演更重要的戰略地位；透過資料創新、軟體驅動，鼓勵更多良好應用服務的發展，解決社會問題，增進社會大眾的生活福祉。

最後，她提到對金融創新的4大想像，首先，是透過金融科技增進民眾的信任，進一步防範詐騙跟金融犯罪，做好資安防護；其次，是透過金融科技促進中小微企業的發展，善用科技讓中小企業增進績效、潛力和風險的評估，增加中小企業的放款支持；以及透過金融科技讓偏鄉、每個角落的民眾都能便利享有金融服務，擁有更多投資和儲蓄的機會；最後，是透過金融科技加速數位和淨零雙軸轉型，協助企業對碳足跡的追蹤管理，推動綠色金融永續金融。

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