獨家》數發部人事地震 林盈達明年1月掌資安院

資安院長將換人，由副院長林盈達於2025年1月6日接任。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部近期人事異動頻繁，轄下的「國家資通安全研究院」近日召開董事會，會中通過新院長人事案，現任院長何全德將離職，由副院長林盈達接任，每年掌上億元預算。數發部向本報記者證實，何院長階段性任務完成，由林副院長接任院長，2025年1月6日生效。

資安院是數位發展部主管的行政法人，由數發部和資安署制定政策，而資安院擔任技術幕僚、業務執行的角色，成立後主要推動資安防護機制（例如零信任）、人才培育、資安聯防體系等等，資安院也研發AI技術，揪出社群媒體上的詐騙訊息。根據預算書，資安院收入來源多為政府補助，每年約5、6億元。

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現任院長何全德今年68歲，在擔任院長前已是退休公務員，曾在國發會、總統府、國安會任職過，第一線參與各項重大資安政策的推動，甚至20多年前《電子簽章法》就是由他起草，是台灣難得兼具資安與行政專長的人才。

據了解，當初在前國安會諮委李漢銘力邀下，何全德接下首任院長，不過他本來就不打算任職太久，協助資安院建立體制、步入正軌後，他希望能給年輕人更多機會展露頭角。明年1月何全德任滿2年，將回歸自由之身，享受退休生活。

而即將接任院長的副院長林盈達，是從陽明交通大學資工系教授借調而來，他是美國加州大學洛杉機分校資訊工程博士，專長領域為網路安全、機器學習等，擔任過電信技術中心執行長、國研院副院長，曾被媒體封為資通訊領域的「反服貿」大將，與成大電機系教授李忠憲、台大電機系教授林宗男3人並列。

與林盈達認識多年的資安圈人士描述，他在人才培育方面非常支持且用心，對國家資安有理想抱負，提過很多前瞻的想法，不過因為過去多是學者的身份，若要實際執行、推動政策，身邊需要有經驗的幕僚為他評估實務面與可行性。

數發部長黃彥男年中上台後，人事出現大地震，除了資安院外，數位產業署前署長呂正華也在10月提前退休，目前由副署長林俊秀代理；而資安署長謝翠娟原先也傳出要換人，不過在日前見報曝光後，據了解短期內無異動的規劃；數發部主管的財團法人資策會，董事長也在6月突然異動，而執行長預計12月會有新人上任。

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