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股匯不同調！台幣意外升破32元大關 中午暫收31.974元

2024/11/01 12:21

股匯不同調！台幣意外升破32元大關，中午暫收31.974元（記者陳梅英攝）股匯不同調！台幣意外升破32元大關，中午暫收31.974元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕日本銀行（日央）如市場預期利率不動，但暗示會持續升息，使日圓兌美元匯率止貶，另一方面，市場預期聯準會下週降息1碼機率達9成以上，美元指數跌落104大關，新台幣兌美元匯率出現落後「補升」走勢，週五意外升破32元整數大關，中午暫時收在31.974元、升值5.7分，台北外匯經紀公司成交量5.96億美元。

10月31日全台因康芮颱風股匯市休息一天，日銀總裁植田和男重申，若經濟和物價能夠實現預期，就會不斷提高政策利率，使日圓從近3個月低點中反彈至151價位。

而昨晚美國公布9月個人消費物價指數（PCE）年增率降至2.1%，創下2021年2月以來低點，但剔除能源與食品價格後的核心PCE年增2.7%，略高於預期2.6%，目前市場認為下週聯準會將會如9月利率點陣圖所顯示的路徑，下週將降息1碼。

在日圓反彈、美元回落下，新台幣匯價今早一開盤即升破32元整數大關，盤中最高升抵31.05元，惟台股隨美股修正，早盤下跌逾百點，台幣升勢也受到影響，出現收斂，午後能否站穩31字頭，仍要看外資臉色。

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