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勞動基金前9月賺逾9000億 收益達9182億元再創新高

2024/11/01 10:50

勞動基金前9月賺逾9000億、達9182億元，再創新高（記者李靚慧攝）勞動基金前9月賺逾9000億、達9182億元，再創新高（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕今日台股重挫，但勞動基金前3季收益報喜，再創新高。統計截至2024年9月底帳面收益突破9000億元，達到9182億元、收益率14.69％；勞工最關注的新制勞退基金，帳面收益6152億元、收益率14.45％。

勞動基金運用局今日公告今年前3季基金運用表現，整體勞動基金截至113年9月底止運用規模為6兆8064億元，評價後收益數為9182億元，收益率14.69％，單月帳面收益311.7億元。

各基金表現方面，新制勞退基金規模達4兆4428億元，今年以來收益6152億元、收益率14.45％；舊制勞退基金運用規模為1兆412億元，收益1524億元、收益率17.31％；勞保基金運用規模為1兆956億元，收益1436億元、收益率16.09％。3大基金前3季都有2位數的報酬率。

運用局指出，9月金融市場因月初公布的美國就業數據表現不佳，引發市場對景氣擔憂，加上市場對AI樂觀情緒降溫，主要國家股市呈現下跌走勢，9月下旬美國聯準會宣布降息2碼，使9月金融市場處於機會與風險並存態勢，呈現震盪現象。

勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，透過多元分散布局於股票、債券及另類資產，同時配置於國內、外市場。分析長期投資績效，整體勞動基金近10餘年平均收益率6.74％，國保基金近10餘年平均收益率7.24％，長期投資績效穩健。

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