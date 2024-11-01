下一個制裁目標？美智庫報告：中國面板業危及美國國安

中國京東方成為全球第二大面板製造商。（取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美智庫學者擔心，中國政府大力補貼面板廠，運用不公平競爭打垮海外競爭對手，導致美國防工業仰賴中國面板技術，恐釀國安危機。市場猜測，中國面板業也許是美國下一個制裁目標。

這份題為「顯示器是新電池」的報告的共同作者麥克雷諾茲（Joe McReynolds）解釋說，面板對於電腦化的軍事裝備越來越重要，從戰機到允許部隊在戰場上疊加數位資訊的擴增實境（AR）工具都會使用到面板。

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麥克雷諾茲補充，誰能創造下一代微型面板，是真正的下一個前沿競爭，對軍事和國家安全應用帶來多重影響。

另一名作者穆維農（James Mulvenon） 表示，中國對於面板產業的補貼，可能會導致競爭對手破產，並使美國軍方依賴中國面板行業。

《路透》引述一份新報告稱，中國面板產業的崛起，得益於中國政府透過「投資、現金福利以及貸款、土地和基礎設施折扣」承擔了約50%至70%的投資成本。

OLED是高階智慧型手機中使用的高階面板。報告指出，截至2024年，京東方在全球OLED面板市占率約16%，為全球第二大面板生產商。

由於穆維農先前曾撰寫一份有關中國晶片製造商中芯國際的報告，該報告在該公司被列入貿易制裁名單前，曾於美國官員中流傳。

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