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美「7巨頭」陷入困境！專家點名這檔被遺忘股 喊漲勢才開始

2024/11/01 14:42

美股「7巨頭」股價陷入困境！專家點名Visa是被遺忘股，喊漲勢才開始（路透）美股「7巨頭」股價陷入困境！專家點名Visa是被遺忘股，喊漲勢才開始（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著「7巨頭」本週股價的下跌陷入困境，及S&P 500約3成的成份股，跌破50日均線，投資人應從那裡找到新潛力股？專家看好金融支付巨頭Visa，並指出，股價突破整理區，且漲勢才剛開始。

CNBC報導，StockCharts.com首席市場策略師Dave Keller表示，金融股是10月份表現最好的族群，而Visa在過去8個股的整理，漲勢才剛開始，從3月以來，Visa多次測試290美元水準，如果股價突破該阻力點，意味著購買力的湧入有可能使價格走高，而此價位在本週終場突破290美元門檻。

只要Visa保持在290美元的上方，日線就會保持積極，而該價格點現在已成為潛在支撐；另就周線來看，本週的突破只是股價看漲跟進的最新跡象，早在2023 年11月，我們就觀察到了類似的突破，在2023年10月和2024年6月的拉回期間，每週RSI（相對強弱指標）一直保持在40以上，這表明整體勢頭在長期範圍內仍然看漲。

Keller指出，隨著Visa在2024年8月下旬，出現類似去年11月買入信號，我們認為這是Visa重新看漲情緒的跡象。只要Visa保持在移動平均支援之上，Visa可能會在2025年初進一步上漲。

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