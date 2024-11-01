復工有望！波音與工會達成薪資調漲協議 股價漲近4％

因勞資問題喬不攏，美國波音員工9月13日發起大罷工，目前罷工行動已持續近7週。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕波音近7週的罷工有望結束，報導指出，波音公司及其機械師工會已就1項新的談判提議達成一致，以提高工人薪資，該提議將於下週一進行投票，有望結束近7週前開始的嚴重罷工，週五股價開高，以152.78美元開出，股價開高走高，來到154.95美元，股3.77%。

CNBC報導，國際機械師和航空航天工人協會751區週四表示，新提案包括在4年內將整體薪資上漲38%，高於先前提出的35%，使複合工資漲幅接近44%。它還為工人提供了 1.2萬美元1次性批准獎金的選擇，或選擇先前提供的7000美元批准獎金和5000美元的401（k） 供款。

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波音公司週四表示，合約結束時，機械師的平均薪資為11萬9309美元。

波音公司在1份聲明中表示，我們鼓勵所有員工更多地了解改進後的提議，並於 11月4日星期一投票。

工會亦指出，我們已經取得巨大的成功，敦促工人批准這份合約。

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