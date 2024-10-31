台中要求用煤先歸零 台電:無完善配套將危及供電安全

台電強調，台中燃氣二期計畫可減空污、減碳排，增氣是為了減煤。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕環境部環境影響評估審查委員會於昨（30日）通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，除了興建4部燃氣複循環機組之外，未來既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部除役轉為緊急備用機組。台電強調，早一天增氣，早一天減煤，才能兼顧市民用電不匱乏及空氣品質改善的雙重目標。

台電表示，燃煤一度電的空污排放量是燃氣機組的3.5倍，碳排量則是2.25倍，因此以氣換煤，可有效大幅降低空污及碳排放。台電環評大會中已明確提出，中火二期燃氣計畫完工後，可減少空污排放41%、減少碳排33%。

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台電指出，在增氣減煤的過程中「先增氣確保穩定供電」、「後減煤改善空污減排」，是兼顧穩定供電及空品改善的最佳做法。反之，台中市環保局於環評大會中，要求在新燃氣機組「尚未發電之前」就將中火用煤量歸零，形同在無完善配套措施情形下，提早除役燃煤機組，將嚴重危及供電安全，並不可行。

台電說明，在環評審查會議中已向環評委員及台中市政府出席代表明確表達，除推動以氣換煤計畫之外，台中發電廠近年來已持續透過環保降載及推動空污改善工程等措施，持續降低空污排放，是台中市政府最好的空污減量夥伴。

截至目前，中火減排成效達70%，減排量達2.67萬噸，高居全台中市之冠。台電進一步指出，未來中火二期計畫新燃氣機組完工商轉後，中火的空污排放量將會從105 年的3.84萬噸降低到0.49萬噸以下，總減排幅度更高達將近九成。

台電指出，未來台中電廠留下6部緊急備用燃煤機組，是為了「多一部備用，多一分保障」，確保國安與災害發生時的用電需求，除必要之測試及因應緊急狀況之外，不會額外使用燃煤，可逐步達到2035年無煤化目標。

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