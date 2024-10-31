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強颱康芮襲台 全台累積51萬戶停電、花東最嚴重

2024/10/31 16:40

屏東縣東港鎮因電桿設備遭康芮強颱損壞，台電隨即投入搶修復電。（台電提供）屏東縣東港鎮因電桿設備遭康芮強颱損壞，台電隨即投入搶修復電。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕康芮颱風襲台，截至今（31）日下午4點，全國曾停電戶數51萬8871戶，其中26萬8157戶，約過半的比例都已經修復，剩下25萬714戶尚未復電，主要以颱風登陸的台東、花蓮地區較多。

台電統計，尚未復電以花蓮縣最多，達到10萬5924戶、臺東縣3萬3369戶、桃園市2萬5108戶、新北市2萬3759戶；剩下雲林縣9388戶、臺中市8764戶、嘉義縣8678戶、屏東縣5941戶、彰化縣5852戶、南投縣5611戶、宜蘭縣4874戶、臺南市4188戶、臺北市3230戶、新竹縣2916戶、高雄市1700戶、苗栗縣741戶、基隆市671戶。

台電表示，據氣象署指出，強颱康芮為30年來襲台暴風半徑最大、且為史上首個10月下旬登陸台灣的強颱。因強勁風勢及雨勢引起部分線路受損及樹枝觸壓電線，導致停電災情，為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制、擴大搶修量能，目前已動員桃園、新竹、苗栗、高雄及屏東等5個區處共14班73人支援花蓮、台東等災情較嚴重地區。

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